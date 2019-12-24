Arsin'deki örtü yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arsin'deki örtü yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Arsin'deki örtü yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor

6 saat önce

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, ekiplerin bölgedeki örtü yangınlarını söndürmek için tedbirli ve dikkatli şekilde çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, ekiplerin bölgedeki örtü yangınlarını söndürmek için tedbirli ve dikkatli şekilde çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.

Cora, dün akşam saatlerinde örtü yangını başlayan ve söndürme çalışmaları devam eden Arsin ilçesine bağlı Güneyce Mahallesi'ne geldi.

Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir ve Belediye Başkanı Sait Gürsoy'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Cora, "İlimiz ve çevre illerden gelen ilgili birimlere bağlı ekipler dün geceden beri yangını söndürmek için çalışıyor. Yangın kontrol altına alınsa da aşırı rüzgar nedeniyle zorluklar yaşanmaktadır. Ekiplerimiz, örtü yangınlarını söndürmek için tedbirli ve dikkatli şekilde çalışmalarını yürütüyor." dedi.

Cora, yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için gerekli önlemlerin de alındığını bildirdi.

Arsin'deki örtü yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor

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Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 08:26 Kaynak: AA
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