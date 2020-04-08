Arsin OSB'den Kovid-19 ile mücadeleye destek - Son Dakika

Arsin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek amacıyla üyelerinden nisan ayı için su, atık su ve yönetim aidatı bedeli ile OSB bünyesindeki kiracılardan bir ay kira bedeli alınmamasına karar verdiklerini bildirdi.

Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada, Arsin OSB yönetiminin sanayicisinin yanında olduğunu belirtti.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ekonomik açıdan zor günler geçiren bölge sanayicisine destek olmak istediklerini ifade eden Çelebi, bu kapsamda da üyelerinden nisan ayı için su, atık su ve yönetim aidatı bedeli ile OSB bünyesindeki kiracılardan bir ay kira bedeli alınmamasına karar verdiklerini kaydetti.

Çelebi, destekten, herhangi bir ön koşul ya da şart aranmaksızın tüm sanayicilerin yararlanabileceğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki süreçte OSB mali imkanları nispetinde gerek firmalarımızın ve gerek çalışanlarımızın bu süreci en az hasarla atlatması için elimizden geldiğince sanayicimize destek olmaya devam edeceğiz."