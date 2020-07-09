Arsin OSB ile Özel İmperial Hastanesi arasında protokol imzalandı - Son Dakika

Arsin OSB ile Özel İmperial Hastanesi arasında protokol imzalandı

Trabzon'da, Arsin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Özel İmperial Hastanesi arasında protokolü imzalandı.

Trabzon'da, Arsin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Özel İmperial Hastanesi arasında protokolü imzalandı.

İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Son Dakika: Galatasaray Kulübü'nden yeni yabancı kuralına tepki: Düzeltilmesi için girişimde bulunacağız
Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor

Protokol imza törenine, Arsin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, yönetim kurulu üyesi Köksal Yavuz, Özel İmperial Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi, Başhekim Opr. Dr. Ömer Fatih Çelik, İşletme Müdürü Hakan Sağlam, Kurumsal Pazarlama Müdürü Faruk Bayraktar ve Arsin OSB Müdürü Hakkı Yazıcı katıldı.

Protokol kapsamında, Arsin OSB içerisinde yer alan firmaların çalışanlarına ve bu çalışanların birinci derece yakınlarına, Özel İmperial Hastanesi'nde ayaktan ve yatarak tedavilerde indirim yapılacak.

Çelebi, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, sağlık hizmetlerine verdikleri öneme dikkati çekerek, daha önce de benzer anlaşmalar yaptıklarını ifade etti.

Protokolün hayırlı olması temennisinde bulunan Çelebi, "Bu tür anlaşmalarla Trabzon Arsin OSB'de çalışan herkesin kaliteli sağlık hizmetine daha kolay erişebilmesini hedefliyoruz. Protokolün her iki kuruma da hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Trabzon, Arsin, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arsin OSB ile Özel İmperial Hastanesi arasında protokol imzalandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:45 Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu 14:33 4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 11:32 Polonya'da tren garında şişeye gizlenmiş İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:33 İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi 22:52 Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı 20:03 Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
17:03
Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor
16:41
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
16:40
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
16:19
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
16:14
Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı
16:05
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
15:03
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
15:03
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
15:02
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
14:59
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 17:26:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Arsin OSB ile Özel İmperial Hastanesi arasında protokol imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]