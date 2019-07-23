Arsin OSB’ye İranlı yatırımcı
1 saat önce
Doğu Karadeniz bölgesinin ilk organize sanayi bölgesi olma özelliğini taşıyan Arsin OSB, yatırımcıların ilgi odağı olmayı sürdürüyor.
Doğu Karadeniz
bölgesinin ilk organize sanayi bölgesi olma özelliğini taşıyan Arsin OSB
, yatırımcıların ilgi odağı olmayı sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:22
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