Son Dakika Haberleri: Arsin OSB’ye İranlı yatırımcı
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Arsin OSB’ye İranlı yatırımcı

1 saat önce

Doğu Karadeniz bölgesinin ilk organize sanayi bölgesi olma özelliğini taşıyan Arsin OSB, yatırımcıların ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Arsin OSB’ye İranlı yatırımcı, System.String[]
Doğu Karadeniz bölgesinin ilk organize sanayi bölgesi olma özelliğini taşıyan Arsin OSB, yatırımcıların ilgi odağı olmayı sürdürüyor.
Doğu Karadeniz, Arsin, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:22 
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