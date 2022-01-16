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(ARŞİV) Duayen tiyatro sanatçısı, eski DT Genel Müdürü Bozkurt Kuruç hayatını kaybetti - Son Dakika

(ARŞİV) Duayen tiyatro sanatçısı, eski DT Genel Müdürü Bozkurt Kuruç hayatını kaybetti

16.01.2022 09:05

Türk tiyatrosuna yıllarca hizmet veren ve birçok öğrenci yetiştiren Prof. Dr. Bozkurt Kuruç, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Türk tiyatrosuna yıllarca hizmet veren ve birçok öğrenci yetiştiren Prof. Dr. Bozkurt Kuruç, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye'de tiyatronun gelişmesine önemli katkıları olan eski Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Bozkurt Kuruç, yaşamını sürdürdüğü İzmir'de gece saatlerinde vefat etti.

Kuruç, Devlet Tiyatroları Edebi Kurul Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Tiyatroya adanmış bir ömür

Ankara'da 1935'te doğan Bozkurt Kuruç, 1960 yılında Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümünden mezun oldu.

Devlet Konservatuvarında Mahir Canova, Cüneyt Gökçer, Salih Canar, Nusret Şenbay, Nurettin Sevin gibi ustalardan ders alan Kuruç, mezuniyetinin ardından Ankara Devlet Tiyatrolarında oyuncu olarak görev aldı.

Kuruç, 1962-1965 yılları arasında İngiltere'de rejisörlük eğitimi aldı. Usta sanatçı, Devlet Tiyatrolarında 100'den fazla oyunda oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı.

Hacettepe Üniversitesine bağlanan Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde öğretim üyeliğine getirilen Kuruç, burada 1987 yılında doçent, 1988'de profesör oldu.

Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü yapan Kuruç, 1999'da ABD Chicago'da Nazım Hikmet'in "Kuvayi Milliye" adlı eserini İngilizce olarak ABD'li oyuncularla sahneledi.

1987'de İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğüne, 1988 yılında da Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne atanmasının ardından 1989'da Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne atanan sanatçı, 1998'e kadar bu görevi yürüttü.

1991 yılında Devlet Sanatçısı unvanını alan sanatçı, 2003 yılına kadar Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarında Profesör unvanıyla Tiyatro Ana Sanat Dalı öğretim üyeliğinde bulundu.

Kuruç, sonrasında Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünde ders verdi.

Devlet Tiyatrolarından 2000 yılında emekli olmasına karşın sahneleri bırakmayan sanatçı, 2019-2020 sanat sezonunda İzmir'de "Kanlı Düğün" oyununun rejisörlüğünü üstlenerek sahneledi.

Kuruç, tiyatro dışında "Kurtlar Vadisi Pusu" başta olmak üzere bazı dizi filmlerde de rol aldı.

Tiyatroya hizmetleri dolayısıyla İzmir Devlet Tiyatrosu sahnelerinden birine "Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi" olarak Kuruç'un ismi verildi.

(ARŞİV) Duayen tiyatro sanatçısı, eski DT Genel Müdürü Bozkurt Kuruç hayatını kaybetti
(ARŞİV) Duayen tiyatro sanatçısı, eski DT Genel Müdürü Bozkurt Kuruç hayatını kaybetti
(ARŞİV) Duayen tiyatro sanatçısı, eski DT Genel Müdürü Bozkurt Kuruç hayatını kaybetti

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Devlet Tiyatroları, Bozkurt Kuruç, Tiyatro, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel (ARŞİV) Duayen tiyatro sanatçısı, eski DT Genel Müdürü Bozkurt Kuruç hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: (ARŞİV) Duayen tiyatro sanatçısı, eski DT Genel Müdürü Bozkurt Kuruç hayatını kaybetti - Son Dakika
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