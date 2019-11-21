Son Dakika › Güncel › (ARŞİV) Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt vefat etti - Son Dakika
(ARŞİV) Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt vefat etti
6 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın vefat ettiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:38 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın vefat ettiği öğrenildi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi gören Büyükanıt, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
79 yaşında vefat eden Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt da 4 gün önce yaşamını yitirmişti. Yaşar Büyükanıt, rahatsızlığından dolayı eşinin cenaze törenine katılamamıştı.
Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti Deniz Akkaya, cinsel içerikli paylaşım yapan Ömür Gedik üzerinden Türk erkeklerine gönderme yaptı Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu, ABD'li diplomatı kürsüden indirdi