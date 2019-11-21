Son Dakika Haberleri: (ARŞİV) Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt vefat etti
Son Dakika Güncel (ARŞİV) Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt vefat etti - Son Dakika

(ARŞİV) Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt vefat etti

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın vefat ettiği öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın vefat ettiği öğrenildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi gören Büyükanıt, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

79 yaşında vefat eden Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt da 4 gün önce yaşamını yitirmişti. Yaşar Büyükanıt, rahatsızlığından dolayı eşinin cenaze törenine katılamamıştı.

(ARŞİV) Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt vefat etti

Yaşar Büyükanıt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:38 Kaynak: AA
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