Son Dakika Haberleri: (ARŞİV) Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt vefat etti (2)
Son Dakika Güncel (ARŞİV) Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt vefat etti (2) - Son Dakika

(ARŞİV) Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt vefat etti (2)

6 saat önce

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt arşiv görüntüler (ARŞİV) Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti.

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt arşiv görüntüler (ARŞİV) Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti. (2)

(ARŞİV) Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt vefat etti (2)

Yaşar Büyükanıt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:59 Kaynak: AA
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