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(ARŞİV) Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt vefat etti (2)
6 saat önce
Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt arşiv görüntüler (ARŞİV) Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:59 Kaynak: AA
Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt arşiv görüntüler (ARŞİV) Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti. (2)
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