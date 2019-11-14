Son Dakika Haberleri: Arşiv - Galatasaray'ın 'seçim davası' ertelendi
Son Dakika Spor Arşiv - Galatasaray'ın 'seçim davası' ertelendi - Son Dakika Spor

Arşiv - Galatasaray'ın 'seçim davası' ertelendi

7 saat önce

- Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın Mustafa Cengiz yönetiminin ibra edilmemesine ilişkin genel kurul kararının iptaline yönelik açtıkları davada mahkeme, tarafların anlaşamaması nedeniyle dosyayı bilirkişiye gönderdi.

Arşiv - Galatasaray'ın 'seçim davası' ertelendi, System.String[]

- Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın Mustafa Cengiz yönetiminin ibra edilmemesine ilişkin genel kurul kararının iptaline yönelik açtıkları davada mahkeme, tarafların anlaşamaması nedeniyle dosyayı bilirkişiye gönderdi. Duruşma tarihine kadar mevcut yönetim görevine devam edecek.

Mustafa Cengiz, Yusuf Günay, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:33 Kaynak: İHA
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