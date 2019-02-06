Arşiv - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Babası Talat Terim, Adana'da Tedavi Gördüğü...
6 dakika önce
- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:17 Kaynak: İHA
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Son Dakika! Fatih Terim'in Babası Hayatını Kaybetti