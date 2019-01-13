Arşiv Görüntülerle) Beyoğlu'ndaki Bombanın Patlama Anı Kamerada
56 dakika önce
BEYOĞLU'nda 9 Ocak'ta bir otoparkın önüne El Yapımı Patlayıcı (EYP) bırakılarak uzaktan kumanda sistemiyle patlatıldı.
BEYOĞLU'nda 9 Ocak'ta bir otoparkın önüne El Yapımı Patlayıcı (EYP) bırakılarak uzaktan kumanda sistemiyle patlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri patlamayla ilgili çalışma başlattı. TEM ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek EYP'yi bırakan şüpheli B.D.E.'yi tespit etti. TEM ekipleri 11 Ocak Cuma akşamı şüpheli B.D.E.'nin evine baskın düzenleyerek gözaltına aldı.
Yapılan geniş çaplı sorgulamada gözaltına alınan şüpheli B.D.E.'nin terör örgütü DHKP-C'den poliste kaydının bulunduğu belirlendi. Şüpheli B.D.E.'nin Vatan Caddesi
'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.
PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
TEM ekiplerinin gözaltına aldığı B.D.E.'nin evinden çıkması, hazırladığı el yapımı patlayıcıyı bırakması, olay yerinden ayrılması ve patlamanın meydana gelmesi sonrasında ise tekrar evine dönmesi güvenlik kameralarına yansıdı. - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:56 Kaynak: DHA
Erdoğan'dan Down Sendromlu Çocuğa: Beni Ne Kadar Seviyorsun, Göster Bakalım
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Sakarya Adaylarını Açıklıyor! Canlı Aktarıyoruz
Son Dakika! HDP Batman Belediye Başkan Adayı Sabri Özdemir, Gözaltına Alındı
Son Dakika! Soma'da Maden Kazası Yine Can Aldı: 1 Ölü, 1 Yaralı