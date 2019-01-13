Son Dakika Haberleri: Arşiv Görüntülerle) Beyoğlu'ndaki Bombanın Patlama Anı Kamerada

Arşiv Görüntülerle) Beyoğlu'ndaki Bombanın Patlama Anı Kamerada

56 dakika önce

BEYOĞLU'nda 9 Ocak'ta bir otoparkın önüne El Yapımı Patlayıcı (EYP) bırakılarak uzaktan kumanda sistemiyle patlatıldı.

Arşiv Görüntülerle) Beyoğlu'ndaki Bombanın Patlama Anı Kamerada, System.String[]


BEYOĞLU'nda 9 Ocak'ta bir otoparkın önüne El Yapımı Patlayıcı (EYP) bırakılarak uzaktan kumanda sistemiyle patlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri patlamayla ilgili çalışma başlattı. TEM ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek EYP'yi bırakan şüpheli B.D.E.'yi tespit etti. TEM ekipleri 11 Ocak Cuma akşamı şüpheli B.D.E.'nin evine baskın düzenleyerek gözaltına aldı.

Yapılan geniş çaplı sorgulamada gözaltına alınan şüpheli B.D.E.'nin terör örgütü DHKP-C'den poliste kaydının bulunduğu belirlendi. Şüpheli B.D.E.'nin Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

 

PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

TEM ekiplerinin gözaltına aldığı  B.D.E.'nin evinden çıkması, hazırladığı el yapımı patlayıcıyı bırakması, olay yerinden ayrılması ve patlamanın meydana gelmesi sonrasında ise tekrar evine dönmesi güvenlik kameralarına yansıdı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:56 Kaynak: DHA

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