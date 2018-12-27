(Arşiv Görüntüyle) Köprü Cezalarına Af

İstanbul DHAGeçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen sürücülere verilen idari para cezalarının tahsilatından vazgeçilmesini, trafik cezalarının 2019'da artırılmamasını da içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

İstanbul DHA



Geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen sürücülere verilen idari para cezalarının tahsilatından vazgeçilmesini, trafik cezalarının 2019'da artırılmamasını da içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.



Görüntü Dökümü;



-------------



-ARŞİV



-FSM havadan



-Gişelerin görüntüsü



-Yapılan eylemler

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Mazhar Alanson'un Eşi Biricik Suden, Kurallara Uymayınca Kiliseden Kovuldu

Yapılan Son Ankette İstanbul'da AK Parti, Ankara'da CHP Önde

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Fikret Orman'ı Ziyaret Etti

İstanbul'da Okulların Tatil Edilmesini İsteyen Öğrenciler, İstanbul Valisi'ni Mesaj Yağmuruna Tuttu