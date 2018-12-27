Son Dakika Haberleri: (Arşiv Görüntüyle) Köprü Cezalarına Af

(Arşiv Görüntüyle) Köprü Cezalarına Af

45 dakika önce

İstanbul DHAGeçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen sürücülere verilen idari para cezalarının tahsilatından vazgeçilmesini, trafik cezalarının 2019'da artırılmamasını da içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

(Arşiv Görüntüyle) Köprü Cezalarına Af, System.String[]
İstanbul DHA

Geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen sürücülere verilen idari para cezalarının tahsilatından vazgeçilmesini, trafik cezalarının 2019'da artırılmamasını da içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. 

Görüntü Dökümü;

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-ARŞİV

-FSM havadan

-Gişelerin görüntüsü

-Yapılan eylemler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:08 Kaynak: DHA

Fatih Sultan, İstanbul, Güncel
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