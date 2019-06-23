(ARŞİV) Heyelan riski nedeniyle 69 hane boşaltıldı
1 saat önce
Ordu'nun Gölköy ilçesinde bir mahallede heyelan riski nedeniyle 69 hane boşaltıldı.
Ordu
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 02:31 Kaynak: AA
'nun Gölköy
ilçesinde bir mahallede heyelan riski nedeniyle 69 hane boşaltıldı.
İlçede son günlerde etkili olan sağanak, Sarıca Mahallesi'nde martta heyelan sonucu oluşan çatlak ve yarıkların büyümesine yol açtı.
Bunun üzerine harekete geçen Gölköy Kaymakamlığı, yağışların mahalledeki heyelanı tetikleme riskine karşı 69 hanenin tedbir amacıyla tahliyesine karar verdi.
Evlerini boşaltan vatandaşların bazıları akrabalarının yanına giderken, bazıları da ilçedeki okulların pansiyonlarına yerleştirildi. AFAD
ekipleri, martta mahalledeki arazilerde yarıkların oluşması üzerine bazı tedbirler almış ve zemin etüt çalışması başlatmıştı.
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