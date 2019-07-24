Son Dakika Haberleri: (ARŞİV) İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson'un "Çankırılı mısınız" sorusuna cevabı
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(ARŞİV) İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson'un "Çankırılı mısınız" sorusuna cevabı

13 dakika önce

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'un çıkışta kendisine gazetecilerin yönelttiği "Çankırılı mısınız" sorusuna "Kalfa" diye cevap vermesi -Çavuşoğlu ve Johson'un araçlara binmesi ANKARA - İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, kendisine gazetecilerin yönelttiği "Çankırılı mısınız"...

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'un çıkışta kendisine gazetecilerin yönelttiği "Çankırılı mısınız" sorusuna "Kalfa" diye cevap vermesi
-Çavuşoğlu ve Johson'un araçlara binmesi ANKARA - İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, kendisine gazetecilerin yönelttiği "Çankırılı mısınız" sorusuna "Kalfa" diye cevap verdi.
(ARŞİV) İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson'un Çankırılı mısınız sorusuna cevabı
Mevlüt Çavuşoğlu, Boris Johnson, İngiltere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:15 Kaynak: AA
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