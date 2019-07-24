(ARŞİV) İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson'un "Çankırılı mısınız" sorusuna cevabı
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İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'un çıkışta kendisine gazetecilerin yönelttiği "Çankırılı mısınız" sorusuna "Kalfa" diye cevap vermesi -Çavuşoğlu ve Johson'un araçlara binmesi ANKARA - İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, kendisine gazetecilerin yönelttiği "Çankırılı mısınız"...
İngiltere Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:15 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Boris Johnson
'un çıkışta kendisine gazetecilerin yönelttiği "Çankırılı mısınız" sorusuna "Kalfa" diye cevap vermesi
-Çavuşoğlu ve Johson'un araçlara binmesi ANKARA - İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, kendisine gazetecilerin yönelttiği "Çankırılı mısınız" sorusuna "Kalfa" diye cevap verdi.
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