(Arşiv) İran'da halk can alan yeni tip koronavirüsten endişeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Arşiv) İran'da halk can alan yeni tip koronavirüsten endişeli - Son Dakika

(Arşiv) İran'da halk can alan yeni tip koronavirüsten endişeli

7 saat önce

Tahran sokaklarından detaylar Maske ile gezen İranlı vatandaşlardan detaylar İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüsün bulaştığı iki kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Tahran'da vatandaşlar, vakanın artmasından endişe duyuyor ve maskeyle geziyor.

Tahran sokaklarından detaylar

Maske ile gezen İranlı vatandaşlardan detaylar

İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüsün bulaştığı iki kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Tahran'da vatandaşlar, vakanın artmasından endişe duyuyor ve maskeyle geziyor.

(Arşiv) İran'da halk can alan yeni tip koronavirüsten endişeli

Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:26 Kaynak: AA
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