Son Dakika Haberleri: (ARŞİV) İstanbul'un turist sayısı son 5 yılın zirvesine ulaştı
Son Dakika Güncel (ARŞİV) İstanbul'un turist sayısı son 5 yılın zirvesine ulaştı - Son Dakika

(ARŞİV) İstanbul'un turist sayısı son 5 yılın zirvesine ulaştı

7 saat önce

İstanbul'a bu yılın 10 ayında, 12 milyon 690 bin 576 yabancı turist gelirken bunun son 5 yılın en yüksek ziyaretçi rakamı olduğu belirtildi.

İstanbul'a bu yılın 10 ayında, 12 milyon 690 bin 576 yabancı turist gelirken bunun son 5 yılın en yüksek ziyaretçi rakamı olduğu belirtildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte bu yıl ekim ayı sonu itibarıyla gelen yabancı ziyaretçi sayısı 12 milyon 690 bin 576 olarak belirlendi.

İstanbul'u ziyaret eden turist sayısı 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 11,91 artarken son beş yılın ocak-ekim aylarında gelen yabancı ziyaretçi sayıları birlikte değerlendirildiğinde, bu yıl en yüksek yabancı ziyaretçi sayısına ulaşıldı.

(ARŞİV) İstanbul'un turist sayısı son 5 yılın zirvesine ulaştı

İstanbul, turist, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:33 Kaynak: AA
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