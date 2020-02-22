(ARŞİV) Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un barınaktan sahiplendiği "Pergel" - Son Dakika
Son Dakika Güncel (ARŞİV) Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un barınaktan sahiplendiği 'Pergel' - Son Dakika

(ARŞİV) Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un barınaktan sahiplendiği "Pergel"

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde sınıf geçme sistemine ilişkin "Velilerimizin 'Tamam, çok güzel', öğretmenlerimizin 'Böyle olursa eğitimde gerçekten büyük bir sıçrama olur', yöneticilerimizin 'keşke' dediği bir yönetmelik geliyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde sınıf geçme sistemine ilişkin "Velilerimizin 'Tamam, çok güzel', öğretmenlerimizin 'Böyle olursa eğitimde gerçekten büyük bir sıçrama olur', yöneticilerimizin 'keşke' dediği bir yönetmelik geliyor." dedi.

Selçuk, liselerde sınıf geçme ve kalmaya ilişkin mevzuat düzenlemesi hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Pergel'den sonra 17 bin okulda hayvan beslemeye başladılar"

Tokat'ın Turhal ilçesinde bir köy okulunda sınıf öğretmeninin "Fındık" ismili köpeği sahiplenerek öğrencilerinin arasına aldığının hatırlatılarak, "Sizin sahiplendiğiniz 'Pergel' ne yapıyor? Türkiye genelinde kaç arkadaşı oldu? " sorusu üzerine Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Pergel, bir barınakta ölmek üzereydi, haberdar oldum. Beraber bir hayatı sürdürmek anlamında ilgilendiğim bir köpek. MEB'in bahçesinde geziyor, dolaşıyor, zıplıyor. Kilo aldı biraz. Her hafta yüzlerce ziyaretçisi var. Bunu örnek olmak için istedim. Çünkü biz eğitimi kağıtlardaki, sorular, sınavlarla ilgili görmüyoruz. Eğitim, tabiatla, hayvanlarla, büyüklerimizle, anne babalarımızla, çocukla ilişkimizdir. Pergel, bir örnek olarak başka okullarda da yapılır mı diye çağrı yaptım. Pergel'den sonra 17 bin okulumuzda, çocuklar, öğretmenler hep beraber hayvan beslemeye başladılar. Sadece köpek değil, kaz, tavuk, kedi, tavşan var."

Selçuk, bunun okulu şenlendirdiğini, bahçeleri güzelleştirdiğini, öğrencilerin hayvanların bakımını üstlenmek için teneffüse koşarak çıktığını belirterek, "Bir şeyi abartmamak da lazım. Bu hayvana, çocuğa eziyet olacak bir işe de dönüşmemeli, kendi doğasında yürümeli. Bir şey çok abartılı olursa, gündemi aşırı meşgul edip ana aksamı bozarsa o işin tabiatına zarar verir. Burada da güzel bir örnek olması bakımından değerlendirilebilir. Ama abartmadan, hayvana zarar vermeden. Meseleye iki taraflı bakmak lazım. Bu sürecin büyüyeceğine inanıyorum." diye konuştu.

(ARŞİV) Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un barınaktan sahiplendiği Pergel

Ziya Selçuk, Selçuk, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:02 Kaynak: AA
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