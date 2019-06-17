Son Dakika Haberleri: (ARŞİV) Muhammed Mursi hayatını kaybetti
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(ARŞİV) Muhammed Mursi hayatını kaybetti

36 dakika önce

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti.

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti.
Mısır devlet televizyonunun haberine göre, Mursi mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından yaşamını yitirdi.
Söz konusu duruşmada ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı "casuslukla" suçlanacaktı.
(ARŞİV) Muhammed Mursi hayatını kaybetti
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:28 Kaynak: AA
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