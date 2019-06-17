(ARŞİV) Muhammed Mursi vefat etti - ANKARA
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Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67) mahkeme salonunda hayatını kaybetti.
Mısır
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:57 Kaynak: AA
'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
(67) mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Mursi, Türkiye
ziyareti kapsamında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
ile iki ülke arasında kredi anlaşması imzalanmıştı. Mursi, AK Parti
4. Büyük Olağan Kongresine katılıp konuşma yapmıştı. (Arşiv-30.09.2012). Başbakan Erdoğan'da Mursi'nin ziyaretinden 17 gün sonra Mısır'a giderek, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi ziyaret etmişti. (Arşiv-17.11.2019)
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