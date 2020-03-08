(ARŞİV) Okullu köpek "Fındık" yaşam mücadelesini kaybetti (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel (ARŞİV) Okullu köpek 'Fındık' yaşam mücadelesini kaybetti (2) - Son Dakika

(ARŞİV) Okullu köpek "Fındık" yaşam mücadelesini kaybetti (2)

6 saat önce

Tokat'ın Turhal ilçesindeki Kayacık köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulunun maskotu "Fındık" isimli köpek, gençlik hastalığı nedeniyle Ankara'da tedavi altına alındı.

Tokat'ın Turhal ilçesindeki Kayacık köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulunun maskotu "Fındık" isimli köpek, gençlik hastalığı nedeniyle Ankara'da tedavi altına alındı.

Okulda öğrencilerle çekilmiş önlüklü görüntüleriyle sosyal medyada yoğun ilgi gören Fındık, gençlik hastalığına yakalandı. Hastalığın ilerlemesi nedeniyle Ankara'ya getirilen köpeğin, engelli köpeklerin de rehabilite edildiği bir klinikte, karantina altında tedavisine başlandı.

Fındığın sağlık durumuna ilişkin AA muhabirine bilgi veren Veteriner Hekim Bahri Terzi, köpeğin tedavisine hemen başladıklarını ifade ederek, "Zor bir hastalık ve zor bir tedavi süreci olacak. Başarabilmek için elimizden geleni yapacağız. Şimdilik iyi gidiyor. Halsizliği, yüksek ateşi ve titremeleri var. Elimizden geleni yapıp toparlamayı planlıyoruz." dedi.

Gençlik hastalığının sokak hayvanlarında rastlanan bir hastalık olduğunu vurgulayan Terzi, "Hepsi Fındık kadar şanslı olmuyor. Fark edilip kliniklere gönderilemediği için genelde hayatlarını kaybediyorlar. Hastalık çok hızlı bir şekilde yayılıyor ve çoğu ölümle sonuçlanıyor. Fındık bu konuda şanslı. Fark edildiği için bir an önce tedaviye başlandı. Sonuç ne olacak, bilemiyoruz. Tedavinin çok başındayız." diye konuştu.

"Kısa vadede okula dönemeyecek"

Terzi, Fındık'ı hastalığı nedeniyle izole ettiklerini dile getirerek, "Şu an karantinada. Taşıdığı hastalığın başka hayvanlara bulaşmaması için izole etmeye çalışıyoruz. Tedavi süreci biraz uzun olacak. Yaklaşık 15 günlük tedavi sürecinin ardından hastalığın bıraktığı izlere göre farklı tedavi protokolleri uygulanacak." bilgisini verdi.

Gençlik hastalığının sinirsel sistemde kalıcı hasar bırakabildiğini, yürüme yetisini etkilediğini, denge problemlerine yol açtığını anlatan Terzi, bu konuda önlem aldıklarını aktardı.

Terzi, 15 gün sürecek karantina sürecinin ardından Fındık'a uzun bir süre fizik tedavi uygulanacağına işaret ederek, "Şu anki süreçte kısa vadede okula dönemeyeceğini biliyoruz." dedi.

- Okul arkadaşlarından Fındık'a mesaj

Bu arada, Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri aracılığıyla Fındık'ı tedavi eden veterinere görüntülü mesaj gönderdi.

Öğrenciler, mesajda Fındık'a iyi bakılmasını isteyerek, köpeğin iyileşip bir an önce okula dönmesi temennisini iletti.

Fındık'a giydirilen önlük ise yıkanarak sınıfa asıldı.

(ARŞİV) Okullu köpek Fındık yaşam mücadelesini kaybetti (2)

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:09 Kaynak: AA
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