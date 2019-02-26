Son Dakika Haberleri: Arşiv) Sinema ve Tiyatro Oyuncusu Aytaç Arman, Hayatını Kaybetti - İstanbul

Arşiv) Sinema ve Tiyatro Oyuncusu Aytaç Arman, Hayatını Kaybetti - İstanbul

33 dakika önce

- Sinema ve tiyatro oyuncusu Aytaç Arman'a ait arşiv görüntüleri Sinema ve tiyatro oyuncusu Aytaç Arman hayatını kaybettiİSTANBUL - Bir süredir kanser tedavisi gören Aytaç Arman, Maltepe'deki İstanbul Onkoloji Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

- Sinema ve tiyatro oyuncusu Aytaç Arman'a ait arşiv görüntüleri Sinema ve tiyatro oyuncusu Aytaç Arman hayatını kaybetti

İSTANBUL - Bir süredir kanser tedavisi gören Aytaç Arman, Maltepe'deki İstanbul Onkoloji Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Aytaç Arman için yarın saat 12.00'de Beyoğlu Atlas Sineması'nda bir tören düzenlenecek.
Usta oyuncu perşembe günü memleketi Adana'daki Kabasakal Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:09 Kaynak: AA

İstanbul, Aytaç Arman, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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