(ARŞİV) Sınıfın 39. öğrencisi "Fındık" - Son Dakika
Son Dakika Güncel (ARŞİV) Sınıfın 39. öğrencisi 'Fındık' - Son Dakika

(ARŞİV) Sınıfın 39. öğrencisi "Fındık"

6 saat önce

Tokat'ın Turhal ilçesinde mezarlıkta bulunup okula getirilen "Fındık " isimli köpek okulun 39. öğrencisi oldu.

Tokat'ın Turhal ilçesinde mezarlıkta bulunup okula getirilen "Fındık " isimli köpek okulun 39. öğrencisi oldu.

Turhal içesine bağlı Kayacık köyündeki Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu müdürü Ahmet Aktürk ve öğretmeni Mustafa Önlen, okul çıkışında evlerine giderken mezarlık içerisinde köpeklerin, yavru bir köpeği sıkıştırdıklarını ve ona saldırdıklarını görünce yavruyu alarak okula getirdiler.

Okulun bahçesinde bir köşeye küçük bir kulübe yaparak yavruya buraya alan Aktürk ve Önlen, öğrencilerin de köpeklere bakmasını sağlayarak, öğrencilerin sorumluluk ve hayvan sevgisini geliştirmeyi amaçladı. Daha sonra mezarlık çevresinde buldukları yavrunun iki kardeşini daha bulan okul müdürü Aktürk, bunları da alarak okula getirdi. Birleştirilmiş okul olan ve toplam 38 öğrencisi bulunan okulun idarecileri, bir aylık olduğu belirlenen sokak köpeklerini okulda beslemeye başladı. Özenle beslenen ve okulun maskotu haline gelen ilk yavru köpeğe öğrenciler "Fındık" adını verdi. Öğrencilerin peşini bırakmayan Fındık ders saatlerinde de öğrencilerle birlikte sınıfa girmeye başladı. Okul aile birliği başkan yardımcısı Bedriye Koçer, öğrencilerle sırada oturan Fındık'a forma dikti. Toplam 38 öğrencisi olan okulun Fındık 39. öğrencisi oldu. Öğrenciler, Fındık gibi sınıfa girmeyen diğer iki yavruya Avusturalya'daki yangından esinlenerek Koala ve Panda adını vererek, bahçede bakmaya başladı.

Okul Müdürü Ahmet Aktürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fındık'ın okulun maskotu haline geldiğini, öğrenciler ile birlikte kaynaştığını ve derslere girerek sırada oturduğunu söyledi. Öğrencilerdeki sevgiyi, merhameti ortaya çıkararak hayvan sevgisi aşıladıklarını belirten Aktürk, öğrencilerin gönüllü olarak yavrulara sahip çıktığını ifade etti.

Okulun sınıf öğretmeni Mustafa Önlen ise, 'Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Her Okulun Bir Sokak Köpeği Projesi" kapsamında çocuklara hayvan sevgisini öğrettik. Sorumluluk almayı öğrendiler. Fındık forma giyiyor. Öğrenci gibi sıralarda oturuyor, bazen uyuyor bazen sınıf içinde dolaşıyor bazen ise ders dinliyor. Yavru köpeğimiz biraz daha büyüyünce okulumuzun köpeği olacak. Onu el birliğiyle büyütmeye çalışıyoruz. Okulumuzun hatta köyün bile maskotu oldu." dedi.

(ARŞİV) Sınıfın 39. öğrencisi Fındık

Turhal, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 09:51 Kaynak: AA
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