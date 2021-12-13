Üye Girişi
(ARŞİV) Tartıştığı kişiyi öldüren eski Sinop Belediye Başkanına 18 yıl hapis cezası - Son Dakika

(ARŞİV) Tartıştığı kişiyi öldüren eski Sinop Belediye Başkanına 18 yıl hapis cezası

13.12.2021 13:54

Sinop'ta tartıştığı Atıf Argun'u öldüren eski Sinop Belediye Başkanı Zeki Yılmazer, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sinop'ta tartıştığı Atıf Argun'u öldüren eski Sinop Belediye Başkanı Zeki Yılmazer, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sinop Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Zeki Yılmazer, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanık Cemalettin Kaya ile taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, tutuklu sanık Yılmazer, kendisini korumak maksadıyla hareket ettiğini öne sürerek beraatini istedi.

Argun'un ailesinin avukatları ise sanığın tasarlayarak öldürme suçundan cezalandırılmasını ve indirim yapılmamasını talep etti.

İddia makamı, savunmaların ardından tekrarladığı mütalaasında, tutuklu sanık Yılmazer'in "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti Yılmazer'i üzerine atılı kasten öldürme suçunu işlediği sabit olduğundan 18 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Tutuksuz sanık Cemalettin Kaya ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunu işlediği gerekçesiyle mahkemece 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay

Sinop'ta 21 Eylül 2020'de, Gelincik Mahallesi'ndeki bir restoranda eski Belediye Başkanı Zeki Yılmazer (62) ile Atıf Argun (68) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, iki tarafın da silah kullandığı iddia edilen kavgada, ateş eden Yılmazer, Argun'u vurarak yaralamıştı. Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Argun, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

(ARŞİV) Tartıştığı kişiyi öldüren eski Sinop Belediye Başkanına 18 yıl hapis cezası
(ARŞİV) Tartıştığı kişiyi öldüren eski Sinop Belediye Başkanına 18 yıl hapis cezası
(ARŞİV) Tartıştığı kişiyi öldüren eski Sinop Belediye Başkanına 18 yıl hapis cezası
(ARŞİV) Tartıştığı kişiyi öldüren eski Sinop Belediye Başkanına 18 yıl hapis cezası

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Cemalettin Kaya, Zeki Yılmazer, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel (ARŞİV) Tartıştığı kişiyi öldüren eski Sinop Belediye Başkanına 18 yıl hapis cezası - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek 13:30 Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek
Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! 13:05 Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor 12:22 İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözleri ortaya çıktı 11:44 Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözleri ortaya çıktı Bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla terör estirdi 11:33 Bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla terör estirdi 2001 model Tofaş'ı 11:03 2001 model Tofaş'ı "Türkiye'de nadir araçlardan" ifadesiyle 145 bin liradan satışa çıkardı Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi 10:10 Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu 08:56 MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu

Son Dakika Haberleri
13:30 Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek
13:29 Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel
13:28 "Uyuşturucu görüntüsü" diye servis edilmişti! O başkan konuştu: Bayıltıldım!
13:12 Ekvador'da devrilen otobüs 18 kişiye mezar oldu! 25 kişi yaralı kurtuldu
13:05 Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi
13:02 Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü
12:56 Sel Edirne'yi vurdu! Evler sular altında kaldı, görüntüler korkunç
12:42 Yaramaz kedi yorganla birlikte çamaşır makinesine atıldı! İtfaiye ekipleri son anda kurtardı
12:18 HDP'nin İstanbul İl Kongresi'nde teröristbaşı Öcalan'ı öven sloganlara soruşturma başlatıldı
12:16 Ünlü bilim insanı tarih verip, dünyanın sonu için ilginç teorisini ortaya koydu: Felaketi yanlış yerde arıyorsunuz
Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan dans performansı! Dakikalarca ayakta alkışlandılar Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan dans performansı! Dakikalarca ayakta alkışlandılar         
13:56
Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel         
13:29
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü         
13:02
Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca olanlar oldu! Böylesi film sahnelerinde bile yok Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca olanlar oldu! Böylesi film sahnelerinde bile yok         
12:21
Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü sırada gördüğü poşet nedeniyle şaştı kaldı! Az kalsın mideye gidiyordu Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü sırada gördüğü poşet nedeniyle şaştı kaldı! Az kalsın mideye gidiyordu         
11:43
Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı         
11:21
Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!         
10:45
Milyonların gözü asgari ücret zammında! Milyonların gözü asgari ücret zammında!         
09:26
Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu         
08:18
HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar         
08:12
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz         
19:07
Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi         
17:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 14:00:29. #1.12#
SON DAKİKA: (ARŞİV) Tartıştığı kişiyi öldüren eski Sinop Belediye Başkanına 18 yıl hapis cezası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement