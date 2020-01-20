(ARŞİV) TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca vefat etti (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel (ARŞİV) TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca vefat etti (1) - Son Dakika

(ARŞİV) TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca vefat etti (1)

6 saat önce

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca 97 yaşında vefat etti.

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca 97 yaşında vefat etti.

TEMA Vakfının Twitter hesabında yer alan duyuruda, "Kurucu Onursal Başkanımız ve Toprak Dedemiz Sayın Hayrettin Karaca'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun." denildi.

(ARŞİV) TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca vefat etti (1)

Hayrettin Karaca, Twitter, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:29 Kaynak: AA
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