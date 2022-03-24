(ARŞİV) Ukrayna ordusu Rus ordusuna ait çıkarma gemisini vurdu - Son Dakika
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(ARŞİV) Ukrayna ordusu Rus ordusuna ait çıkarma gemisini vurdu

24.03.2022 16:58

Ukrayna ordusunun, işgal altındaki Berdyansk limanında Rus ordusuna ait çıkarma gemisini vurduğu bildirildi.

Ukrayna ordusunun, işgal altındaki Berdyansk limanında Rus ordusuna ait çıkarma gemisini vurduğu bildirildi.

Ukrayna Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "İşgal altındaki Berdyansk limanında işgalcilerin Karadeniz filosuna bağlı büyük çıkarma gemisi 'Orsk' imha edildi." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna Deniz Kuvvetlerinin Facebook hesabından, Berdyansk limanında bir geminin yanması ve patlamalara ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

(ARŞİV) Ukrayna ordusu Rus ordusuna ait çıkarma gemisini vurdu
(ARŞİV) Ukrayna ordusu Rus ordusuna ait çıkarma gemisini vurdu
(ARŞİV) Ukrayna ordusu Rus ordusuna ait çıkarma gemisini vurdu

YORUMLAR
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Ukrayna açıklarından Boğaz'a sürüklenen mayınlarla ilgili açıklama: Rusya enformasyon korsanlığı yapıyor, gemi trafiğine kapatmak istiyorlar Ukrayna açıklarından Boğaz'a sürüklenen mayınlarla ilgili açıklama: Rusya enformasyon korsanlığı yapıyor, gemi trafiğine kapatmak istiyorlar

Karadeniz, Ukrayna, İşgal, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel (ARŞİV) Ukrayna ordusu Rus ordusuna ait çıkarma gemisini vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: (ARŞİV) Ukrayna ordusu Rus ordusuna ait çıkarma gemisini vurdu - Son Dakika
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