(ARŞİV) Ünlü tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter, hayatını kaybetti

Yıldız Kenter 'in AA Arşivindeki bazı görüntüleri İSTANBUL - Ünlü tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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