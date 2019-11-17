Son Dakika Haberleri: (ARŞİV) Ünlü tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter, hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel (ARŞİV) Ünlü tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter, hayatını kaybetti - Son Dakika

(ARŞİV) Ünlü tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter, hayatını kaybetti

6 saat önce

Yıldız Kenter'in AA Arşivindeki bazı görüntüleri İSTANBUL - Ünlü tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yıldız Kenter'in AA Arşivindeki bazı görüntüleri İSTANBUL - Ünlü tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

(ARŞİV) Ünlü tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter, hayatını kaybetti

Yıldız Kenter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 07:56 Kaynak: AA
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Hayatını kaybeden usta oyuncu Yıldız Kenter'in son fotoğrafları ortaya çıktı
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