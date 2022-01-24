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(ARŞİV) Usta oyuncu Fatma Girik vefat etti - Son Dakika

(ARŞİV) Usta oyuncu Fatma Girik vefat etti

24.01.2022 10:06

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, İstanbul'da tedavi gördüğü Liv Hospital Ulus'da, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, İstanbul'da tedavi gördüğü Liv Hospital Ulus'da, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Girik'in vefatına ilişkin, sosyal medya hesabında, yaptığı açıklamada, "Yeşilçam'ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız, sevgili Fatma Girik'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 12 Aralık 1942'de dünyaya gelen usta oyuncu, 1957'de "Leke" filmi ile adım attığı sinemada, 180 kadar yapımda rol aldı.

(ARŞİV) Usta oyuncu Fatma Girik vefat etti
(ARŞİV) Usta oyuncu Fatma Girik vefat etti
(ARŞİV) Usta oyuncu Fatma Girik vefat etti

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Fatma Girik, İstanbul, Yeşilçam, Ulus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel (ARŞİV) Usta oyuncu Fatma Girik vefat etti - Son Dakika


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