(ARŞİV) Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel (ARŞİV) Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika

(ARŞİV) Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı

6 saat önce

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın arşiv görüntüleri YALOVA - Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan belediye başkan yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın arşiv görüntüleri YALOVA - Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan belediye başkan yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.

(ARŞİV) Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı

Vefa Salman, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 06:57 Kaynak: AA
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