Son Dakika › Güncel › (ARŞİV) Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
(ARŞİV) Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı
6 saat önce
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın arşiv görüntüleri YALOVA - Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan belediye başkan yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 06:57 Kaynak: AA
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın arşiv görüntüleri YALOVA - Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan belediye başkan yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.
Son Dakika Görevden uzaklaştırılan Vefa Salman'dan ilk açıklama: İddialar doğru değil Ekrem İmamoğlu, Vefa Salman'ın görevden alınmasına tepki gösterdi: Hukuki değil siyasi bir karardır Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan İdlib şehitleri için taziye mesajı Türk yetkili şehitlerin ardından duyurdu: Türkiye, mültecilere Avrupa kapılarını açtı