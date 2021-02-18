Arşivindeki şiirleri kitap oldu - Son Dakika

Arşivindeki şiirleri kitap oldu

18.02.2021 11:40
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"Sevda", Gürel'in vefatından sonra yayınlanan ikinci kitap olma özelliği taşıyor.

"Sevda", Gürel'in vefatından sonra yayınlanan ikinci kitap olma özelliği taşıyor. Tekin Yayınevi'nden çıkan kitapta, usta söz yazarının daha önce kimseye açılmamış arşivinden onlarca şiir arasından en özelleri seçildi. İlk şiir kitabı "Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam" da sanatçının doğum günü olan 7 Şubat 2018'de yayınlanmıştı. Gürel'in kızları Müjde Ar ile Mehtap Ar "Sevda"yı yayıneviyle şöyle anlattı: "Aysel Gürel, bu kitapta kendine doğru keşfe çıkıyor, sakinleşmiş bir şekilde yer alıyor. Güçlü bir kabul duygusuyla okuyoruz bütün şiirleri. Kitap, kadınlığınızı başka bir kulakla duymaya, kendinizi yeniden doğurmaya çağıracak sizi. İkinci kitabı, ateşli aşklardan çok dingin sevdaların özlemini duyanlar için."

Yalnızlık

bestelenmez

Son söylenen söz kalır

Aşk biterken vedada

Ne bakış hatırlanır

Ne avcunda sıcaklık

Yaş örter gözlerini

Büyür küçük damlacık

Bir şarkı yazar gibi

Olur insan o anda

Bir şarkıdır yüreğin

Her vuruşu hıçkırık

Sus sakın cevap verme Bestelenmez yalnızlık

Bestelenmez yalnızlık

Suskun durgun zamandır

Bazen bir ömür sürer

Bazen en kısa andır

Arşivindeki şiirleri kitap oldu

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Arşivindeki şiirleri kitap oldu - Son Dakika Magazin


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