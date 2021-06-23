Üye Girişi
Arşivler dijital ortama aktarılacak - Son Dakika

Arşivler dijital ortama aktarılacak

23.06.2021 13:50
Arşivler dijital ortama aktarılacak, System.String[]

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası arşivlerini dijitale dönüştürmeye başladı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası arşivlerini dijitale dönüştürmeye başladı.

STSO üye dosyaları ve arşivde bulunan belgeler bilgisayar ortamına alındı. 2 aylık süreçte yaklaşık 250 Bin dosya dijitale aktarıldı. Dijital Arşiv çalışmalarını yerinde inceleyen Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, E-Dijital Arşiv uygulamasına geçildiğini belirterek, "Artık üyelerimize daha hızlı hizmet sunacağız" dedi.

250 Bin dosya dijital ortama aktarıldı

Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, tarama işlemlerinin devam ettiğini ifade ederek, "Tarama işlemlerimiz 2 buçuk, 3 aydır sürüyor ve 250 Bin dosya taranarak dijital ortama aktarıldı. 2015 -2020 yılları arasındaki dosyalarımızın taraması tamamlandı. Arşivimizde bulunan tüm belgeleri dijital ortama taşıyacağımız için birkaç ay daha çalışmalarımız devam edecek. Arşivimizi, tüm üyelerimizin belgelerini e-arşive aktarma işlemini tamamlayacağız ve sistemimize kaydetmiş olacağız. 2021 Ocak ayı itibariyle kurulan her şirketimizin günlük sicil memurlarımız tarafından e-arşive kayıtlarını yapıyor" şeklinde konuştu.

"Arşivlerimiz daha güvenli hale getirildi"

Dijital arşivin ekonomik ve zaman açısından tasarruf sağladığını dile getirerek şunları kaydetti; "Günümüzde dijitalleşmenin hızla arttığı bir dönemde bizlerde çağın gereksinimlerine uygun olarak arşivlerimizi dijital ortama taşıyoruz. Bu üyelerimize yönelik hem vakit anlamında hem de kağıt ve dosya anlamında tasarruf sağlamaya yönelik bir hizmetimiz. Üyelerimiz Odamıza geldiğinde daha hızlı şekilde işlemlerini halledecekler. Emek verenlere teşekkür ediyorum. Önceki yıllara ait bir dosya ile işlem yaptırmak istiyor ancak aşağı inip dosyanın bulunması işlemi tamamlaması 3-4 saat sürüyordu. 2021 yılı itibariyle üyelerimiz sistemden evrakını alıp gidecek. Mahkemelerden evrak istendiğinde de süreç aynı şekilde uzun sürüyordu. Şimdi hızlı bir şekilde yazışmaları yapıyoruz. Ayrıca arşiv odamız dolmuştu yeni bir yer açmamız gerekiyordu. Dijital ortama geçtiğimiz için bu alanı da boşaltıyoruz. Tabi önemli olan bir diğer hususta arşivde meydana gelebilecek bir yangın felaket durumunda elimizdeki tüm verileri kaybedebiliriz. Bu sistem sayesinde arşivlerimiz daha güvenli hale getirildi. Üyelerimiz her şeyin en iyisine layık. Söz verdiğimiz gibi üyelerimize en iyi ve kaliteli hizmeti sunabilmek için çalışıyoruz." - SİVAS

Arşivler dijital ortama aktarılacak
Arşivler dijital ortama aktarılacak
Arşivler dijital ortama aktarılacak
Arşivler dijital ortama aktarılacak
Arşivler dijital ortama aktarılacak

Ticaret, Sivas, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Arşivler dijital ortama aktarılacak - Son Dakika


Son Dakika

Futbolcu olma hayali kuran Kenyalı İbrahim, Türkiye'ye gelince dolandırıldı 14:10 Futbolcu olma hayali kuran Kenyalı İbrahim, Türkiye'ye gelince dolandırıldı Duygu Delen davasında yeni tutuklama! Tepki çeken tahliye kararı sonrasında sevgilisi tekrar tutuklandı 14:04 Duygu Delen davasında yeni tutuklama! Tepki çeken tahliye kararı sonrasında sevgilisi tekrar tutuklandı Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu kaptırdıktan sonra Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz'ı yakın markaja aldı 13:55 Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu kaptırdıktan sonra Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz'ı yakın markaja aldı
15 kişinin yaşamını yitirdiği Doğanlar Apartmanı deprem yönetmeliğine aykırı yapılmış 13:48 15 kişinin yaşamını yitirdiği Doğanlar Apartmanı deprem yönetmeliğine aykırı yapılmış Şener Şen'in ardından Haluk Bilginer de aşı için kamera karşısındaki yerini aldı 13:19 Şener Şen'in ardından Haluk Bilginer de aşı için kamera karşısındaki yerini aldı Türkiye, turizm anlaşmasına uymayan Yunanistan'a NAVTEX'li cevap verdi 12:54 Türkiye, turizm anlaşmasına uymayan Yunanistan'a NAVTEX'li cevap verdi
Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar 12:30 Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar Başakşehir'de kurulan kurbanlık pazarı ilçe belediyesi ile İBB'yi karşı karşıya getirdi 11:55 Başakşehir'de kurulan kurbanlık pazarı ilçe belediyesi ile İBB'yi karşı karşıya getirdi

Son Dakika Haberleri
14:14 Babasına kızdığı için kendini jiletleyip evini yakan şahıs oturup olanları izledi
14:09 Futbolcu olma hayali kuran Kenyalı İbrahim, Türkiye'ye gelince dolandırıldı
14:06 İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı
13:54 Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu kaptırdıktan sonra Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz'ı yakın markaja aldı
13:52 Dünyaca ünlü haber ajansı, Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme kararını tepki çeken bir görselle duyurdu
13:35 Trabzon Emniyeti, Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır'a hakaret eden taraftarlara soruşturma başlattı
13:19 Şener Şen'in ardından Haluk Bilginer de aşı için kamera karşısındaki yerini aldı
13:15 EURO 2020'ye tribünde 'Eş arıyorum' pankartı açan güzel taraftar damga vurdu
12:58 Sağlık çalışanlarının istifa yasağı 1 Temmuz'dan itibaren kalkacak
12:54 Türkiye, turizm anlaşmasına uymayan Yunanistan'a NAVTEX'li cevap verdi
Babasına kızdığı için kendini jiletleyip evini yakan şahıs oturup olanları izledi Babasına kızdığı için kendini jiletleyip evini yakan şahıs oturup olanları izledi         
14:14
İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı         
14:07
İntihar girişiminde bulunan kadını cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydettiler İntihar girişiminde bulunan kadını cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydettiler         
13:59
Dünyaca ünlü haber ajansı, Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme kararını tepki çeken bir görselle duyurdu Dünyaca ünlü haber ajansı, Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme kararını tepki çeken bir görselle duyurdu         
13:52
Trabzon Emniyeti, Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır'a hakaret eden taraftarlara soruşturma başlattı Trabzon Emniyeti, Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır'a hakaret eden taraftarlara soruşturma başlattı         
13:36
Sağlık çalışanlarının istifa yasağı 1 Temmuz'dan itibaren kalkacak Sağlık çalışanlarının istifa yasağı 1 Temmuz'dan itibaren kalkacak         
12:58
Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi         
12:35
Sergen Yalçın, 4 saat süren toplantı sonucunda 45 milyon TL ücrete Sergen Yalçın, 4 saat süren toplantı sonucunda 45 milyon TL ücrete "Tamam" dedi         
12:03
Akşener'den İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkılmasına yorum: Kim nerede ne yapmışsa hepsini rezil edeceğim Akşener'den İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkılmasına yorum: Kim nerede ne yapmışsa hepsini rezil edeceğim         
11:29
Kadir Şeker'in kurtardığı, Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi Kadir Şeker'in kurtardığı, Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi         
11:23
Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma         
11:11
Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu         
10:49
Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler         
10:32
Alman takımında bir Türk! CS:GO arenasında eski takım arkadaşları karşı karşıya Alman takımında bir Türk! CS:GO arenasında eski takım arkadaşları karşı karşıya         
10:15
Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda         
10:03
Önce adamı sonra kadını öldürmüş! Araçta oturan çift vahşice katledildi Önce adamı sonra kadını öldürmüş! Araçta oturan çift vahşice katledildi         
09:31
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti         
19:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2021 14:19:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Arşivler dijital ortama aktarılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement