Arsız hırsız yakalanınca "Çay içmeye geldim" cevabını verdi, dayak yemekten kurtulamadı! - Son Dakika
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Arsız hırsız yakalanınca "Çay içmeye geldim" cevabını verdi, dayak yemekten kurtulamadı!

13.06.2022 10:00

İstanbul Bayrampaşa'da meydana gelen olayda bir hırsızlık şüphelisi, tırmanmaya çalıştığı binada ev sahibiyle göz göze geldi. Ev sahibinin "Ne yapıyorsun" sorusuna "Çay içmeye geldim" cevabını veren arsız hırsız, tekme tokat dayak yedi.

Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi'nde önceki gün saat 02.00 sularında şüpheli şahıs, hırsızlık için geldiği sokakta bir binayı gözüne kestirdi. Hırsız ardından seçtiği binaya yağmur borularına tutunarak örümcek adam gibi tırmandı. Pencereden içeri giremeyen şahıs, geldiği gibi aşağıya indiği esnada demir parmaklıklara takıldı.

EV SAHİBİNİN SORUSUNA PİŞKİN YANIT

Kurtulmak için uğraşırken ses çıkaran hırsız, giriş katında ikamet eden ev sahibini uyandırdı. Duyduğu ses ile cama koşan ev sahibi, hırsız ile karşı karşıya geldi. Ev sahibinin 'Sen kimsin, burada ne işin var' sorusu üzerine hırsız pişkince 'Üst komşuya çay içmeye geldim' diyerek cevap verdi.

TEKME TOKAT DAYAK YEDİ

Ev sahibi durumu evde bulunan oğlu Ali Dikmen'e haber verdi. Ali Dikmen hırsızlık için gelen şahsı yakalayıp tekme tokat dövmeye başladı. Ancak bir süre sonra şüpheli şahıs Dikmen'in elinden kurtularak kaçtı.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

'Hırsıza müdahale eden ev sahibinin oğlu Ali Dikmen "Gece saat 02.20 sıralarında eve gelmiş, oturuyordum. Şu sarı binadan bir kişi camdan aşağı inerken, ayağı takılıyor. Annem de çıkıp soruyor "sen kimsin, nesin?" diye soruyor. Ben çay içmeye geldim diyor. Bu saatte çay mı içilir? Ben o sesi duyunca direkt dışarı çıktım. Biraz arbede oldu, daha sonra da kaçtı yakalayamadım." dedi. Ev sahibinin yaptığı ihbarla olay yerine gelen Polis ekipleri, hırsızı yakalamak için çevrede çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arsız hırsız yakalanınca 'Çay içmeye geldim' cevabını verdi, dayak yemekten kurtulamadı! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arsız hırsız yakalanınca "Çay içmeye geldim" cevabını verdi, dayak yemekten kurtulamadı! - Son Dakika
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