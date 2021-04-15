Arsız incir surları deldi, bir de meyve verdi - Son Dakika

Arsız incir surları deldi, bir de meyve verdi

SİNOP - Sinop'ta top ve güllelerin delemediği tarihi kale surlarını bir incir çekirdeği deldi, üzerine bir de meyve verdi. Tarihi kalenin duvarları üzerinde yetişen incir ağacı görenleri şaşırtıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 2500 yıllık tarihi kale surlarında birçok bitki türü bulunuyor. Surlarda yetişen bitkiler güzel bir görüntü oluştururken bir kısmı da kökleri ile kaleye zarar veriyor.

Kalenin şehir parkına açılan kapısı üzerinde yetişen incir ağacı da görenleri hayretler içinde bırakıyor. 'Arsız' olmasıyla bilinen incirin top ve güllelerin delemediği tarihi surları deldiği görülüyor. İncir ağacının köklerinin güçlü ve yayılma eğiliminde olduğu ve önüne ne gelirse parçaladığı biliniyor. Bir evin yanına dikilirse temellerine dahi zarar verebildiği bilinen incir, bu sebepten "Ocağına incir ağacı dikmek" deyimiyle akıllara geliyor.

Kale surları incir tehlikesinin yanı sıra çevresini saran sarmaşıklarla da karşı karşıya. Sarmaşıklar önceki yıllarda kökleri kesilmiş olsa da kaleye tutunmaya ve büyümeye devam ediyor. Vatandaşlar ise incirin kaleye zararı olmadığını ancak sarmaşık köklerinin zarar verebileceğini savunuyor.

Vatandaşlardan İrfan Tezel, "Bu surların içinde eskiden zaten çimento, demir, harç yokmuş yani toprakla yapılmış. Bu incir tanesi de demek ki o toprakta nemde yeşerdi. Bu şekilde bayağı uzun yıllardır bu var. Ama inciri yenmiyor yaban bir incir. Oluyor sonra hemen dökülüyor. Bunun gibi bu surların etrafında 3-4 tane daha görebilirsiniz. Surlarda ağaç yetişiyor. İncirin bence kaleye bir etkisi yok. Kaleyi bir sığınak gibi kullanıyor. Verseydi şu ana kadar verirdi. O demek ki surun içinde şeklini alıyor" dedi.

"100 senedir burada"

Metin Gürbüz, "100 sene önceki bu bölgenin fotoğrafına baktığımızda o incir ağacı aynı yerde duruyor. Fakat kalede bir çatlaklık tespit edilmiş değil. Muhtemelen kökleri kalenin duvarlarının dışında gelişmiş bir erkek incir. Dolayısıyla meyvesi yenmeyen bir incir. Fakat sarmaşık gibi kalede yetişen köklü bitkiler muhtemelen kale duvarlarına zarar veriyor. Zaten ciddi bir onarım istiyor. Baktığımızda taşların düştüğünü görüyoruz. Koruma tellerinin çok koruyacağı kanaatinde değilim. Bence acilen tedbir alıp restore edilmesi ve onarılması gerekiyor. Çevre ve insan sağlığı açısından hem de tarih bilinci açısından" diye konuştu.

Hakan Şeker isimli vatandaş ise "Gördüğünüz gibi bu karşıdaki incir ağacı da Allah'ın bir vergisidir. Allahü Teala öyle bir kudretlidir ki kimse bunun kudretini ölçemez. Vereceği nimeti yukarıdan da verir taştan da verir. Yeter ki Allah'a inanın, Allah'a güvenin. Allah'tan başkasına da inanmayın" şeklinde konuştu.