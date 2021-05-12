Arsızlığa hırsızlığı da ekledi! Kurye acı içinde kıvranırken bir de telefonunu çaldı - Son Dakika

Arsızlığa hırsızlığı da ekledi! Kurye acı içinde kıvranırken bir de telefonunu çaldı

12.05.2021 11:10
Arsızlığa hırsızlığı da ekledi! Kurye acı içinde kıvranırken bir de telefonunu çaldı, System.String[]

İstanbul Harbiye'de yasak yerden dönüş yapan taksiyle seyir halinde olan motosikletli kuryenin çarpışmasının ardından gerçekleşen kazada herkesi hayrete düşüren ilginç anlar yaşandı. Moto kuryenin acı içerisinde kıvrandığı anlarda yanına yaklaşan bir şahsın, kazazedenin telefonunu çalarak kayıplara karışması görenleri hayrete düşürdü.

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Harbiye'de dün meydana gelen kazadan sonra yaşananlar, olayın kazadan daha çok konuşulmasına neden oldu. Harbiye'de yasak olmasına rağmen dönüş yapan taksi, doğru yönden gelen moto kuryeyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yerde kalan moto kurye, acı içerisinde kıvranırken, kazazedenin yanına sinsi sinsi yaklaşan şahıs, moto kuryenin telefonunu çalarak, kalabalığın da etkisiyle hızlı şekilde bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık anları, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Arsızlığına hırsızlığını da ekleyince olanlar oldu: Kurye acı içinde kıvranırken telefonunu çaldı

YASAK YERDEN DÖNÜŞ YAPTI

23 Nisan Cuma günü Şişli Harbiye Cumhuriyet Caddesi üzerinde yaşanan olayda, seyir halinde olan ticari taksi sürücü, yasak yerden sola dönüş yapmak istedi. Aniden direksiyon solu kıran taksiye o esnada seyir halinde olan motosikletli kurye C.E. çarptı.

Arsızlığına hırsızlığını da ekleyince olanlar oldu: Kurye acı içinde kıvranırken telefonunu çaldı

3 BİN LİRA DEĞERİNDE

Çarpmanın etkisiyle kurye yere savrularak hafif şekilde yaralanırken, 3 bin lira değerindeki cep telefonu ve eşyaları yere saçıldı. Kazanın ardından yaralı kurye yerde sağlık ekiplerini beklediği esnada kaza yerine gelen bir şahıs, yerdeki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı.

HASTANEDE CEP TELEFONU OLMADIĞINI FARK ETTİ

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kurye C.E.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Hastanede tedavisi tamamlanan kurye C.E. eşyaları arasında cep telefonunun olmadığını anladı.

Arsızlığına hırsızlığını da ekleyince olanlar oldu: Kurye acı içinde kıvranırken telefonunu çaldı

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Bunun üzerine kurye, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Feriköy Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, kazanın yaşandığı yerin güvenlik kamera görüntülerini detaylı olarak incelemeden geçirdi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan incelemeler sonucunda kuryenin telefonunun kazanın hemen ardından yaklaşan bir şahıs tarafından çalındığı tespit edildi. Bunun üzerine çalışmaları derinleştiren Şişli polisi, şahsın kullandığı güzergahtaki kamera görüntülerini tek tek değerlendirdi.

Saatlerce izleme yaparak şahsın eşkalinin ardından da kimliğini tespit eden polis ekipleri, A.G. isimli şahsı hırsızlık esnasında üzerindeki giydiği kıyafetlerden tespit ederek Kağıthane Çağlayan Tüneli'nde kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Burada "açıktan hırsızlık" suçundan adli işlemi yapılan A.G. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine teslim edildi.

Arsızlığına hırsızlığını da ekleyince olanlar oldu: Kurye acı içinde kıvranırken telefonunu çaldı
Arsızlığına hırsızlığını da ekleyince olanlar oldu: Kurye acı içinde kıvranırken telefonunu çaldı
Arsızlığa hırsızlığı da ekledi! Kurye acı içinde kıvranırken bir de telefonunu çaldı

Hırsızlık, İstanbul, Polis, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arsızlığa hırsızlığı da ekledi! Kurye acı içinde kıvranırken bir de telefonunu çaldı - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • Ey Müslüman halk ne dururuz : Tüm Türk devletleri ilk kıbleniz için daha ne duruyoruz. Türk devletleri başkanları şimdi asker göndermenin tam zamanı. Yaş sınırı koyarak gönüllü gitmek isteyenleri de hızlıca eğitim verip göndermeli. İlk kiblesini koruyamayan son kiblesini evini de koruyamaz. Mesci aksa ve kudüs sadece filistinlilerin değil tüm müslümanlığa emanet peygamberimizden. Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
  • Yorumcu: Senin allah bin belanı versin.Ne desek az.O kuryenin yakınlarını arayıp yardım istemesi gereken en zor anında bunu yap... Cevap Yaz 14 0 Yayından Kaldır

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