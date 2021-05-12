Arsızlığa hırsızlığı da ekledi! Kurye acı içinde kıvranırken bir de telefonunu çaldı - Son Dakika

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Harbiye'de dün meydana gelen kazadan sonra yaşananlar, olayın kazadan daha çok konuşulmasına neden oldu. Harbiye'de yasak olmasına rağmen dönüş yapan taksi, doğru yönden gelen moto kuryeyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yerde kalan moto kurye, acı içerisinde kıvranırken, kazazedenin yanına sinsi sinsi yaklaşan şahıs, moto kuryenin telefonunu çalarak, kalabalığın da etkisiyle hızlı şekilde bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık anları, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

YASAK YERDEN DÖNÜŞ YAPTI

23 Nisan Cuma günü Şişli Harbiye Cumhuriyet Caddesi üzerinde yaşanan olayda, seyir halinde olan ticari taksi sürücü, yasak yerden sola dönüş yapmak istedi. Aniden direksiyon solu kıran taksiye o esnada seyir halinde olan motosikletli kurye C.E. çarptı.

3 BİN LİRA DEĞERİNDE

Çarpmanın etkisiyle kurye yere savrularak hafif şekilde yaralanırken, 3 bin lira değerindeki cep telefonu ve eşyaları yere saçıldı. Kazanın ardından yaralı kurye yerde sağlık ekiplerini beklediği esnada kaza yerine gelen bir şahıs, yerdeki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı.

HASTANEDE CEP TELEFONU OLMADIĞINI FARK ETTİ

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kurye C.E.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Hastanede tedavisi tamamlanan kurye C.E. eşyaları arasında cep telefonunun olmadığını anladı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Bunun üzerine kurye, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Feriköy Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, kazanın yaşandığı yerin güvenlik kamera görüntülerini detaylı olarak incelemeden geçirdi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan incelemeler sonucunda kuryenin telefonunun kazanın hemen ardından yaklaşan bir şahıs tarafından çalındığı tespit edildi. Bunun üzerine çalışmaları derinleştiren Şişli polisi, şahsın kullandığı güzergahtaki kamera görüntülerini tek tek değerlendirdi.

Saatlerce izleme yaparak şahsın eşkalinin ardından da kimliğini tespit eden polis ekipleri, A.G. isimli şahsı hırsızlık esnasında üzerindeki giydiği kıyafetlerden tespit ederek Kağıthane Çağlayan Tüneli'nde kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Burada "açıktan hırsızlık" suçundan adli işlemi yapılan A.G. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine teslim edildi.