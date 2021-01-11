Arslan: "2021 hedefimiz Avrupa pazarı" - Son Dakika

Arslan: "2021 hedefimiz Avrupa pazarı"

11.01.2021 13:23
Arslan:

BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, 2018 yılında kurulan bir şirket olmalarına rağmen sektörde yükseliş trendini devam ettirdiklerini belirterek, "2021 yılında hem ihracat rakamlarımızı yükseltmek hem de Avrupa pazarında pay sahibi olmak istiyoruz" dedi.

BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, 2018 yılında kurulan bir şirket olmalarına rağmen sektörde yükseliş trendini devam ettirdiklerini belirterek, "2021 yılında hem ihracat rakamlarımızı yükseltmek hem de Avrupa pazarında pay sahibi olmak istiyoruz" dedi.

Arslan, 2020 yılının tüm dünya ekonomisi açısından oldukça zorlu geçtiğini ve pandeminin etkisinin 2021 yılının ilk çeyreğinde de devam edeceğini ifade ederek, "Biz pandeminin ilk gününden itibaren bu süreci üretim hatlarımızı durdurmadan geçirme kararı aldık. İş yerimizde aldığımız üst düzey pandemi önlemleri ile üretimimizi sürdürdük. Bunun yanı sıra üretim yaparken klişeleşmiş üretimden ziyade, daha inovatif bir üretim yapma yolunu seçtik. Mersin merkezli bir tesis olduğumuz için narenciyemizi ön plana çıkartmak amacıyla portakal kokulu bir ürün geliştirdik. Bu 2020 yılı içerisinde inovasyona verdiğimiz önemi gösterirken, önümüzdeki yıllarımıza da ışık tutacak bir gelişme oldu. BonaBant olarak 2019 yılı içerisinde ihracatımızın üretimimizdeki payı yüzde 20'lerde iken, 2020 yılı içerisinde bu payı yüzde 40'lara çıkartarak büyük bir başarı gösterdik. İhracat hedeflerimiz çok daha yüksek" diye konuştu.

"Avrupa pazarında daha etkin olmak istiyoruz"

Arslan, 2020 yılı içerisinde İngiltere, Almanya, Azerbaycan, Amerika, Irak, Tunus ve İran'a ihracat yaptıklarının altını çizerek, "2021 yılında bu ülkelerdeki pazar payımızı korurken, aynı zamanda kendimize yeni pazarlar oluşturmak istiyoruz. Bu anlamda en çok önem verdiğimiz bölge Avrupa pazarı. Avrupa'da ihracat yaptığımız ülke sayısını daha yukarılara çekmek ve hacmimizi arttırmak hedefindeyiz. Bir çok ülke ile temas halindeyiz ve bu ülkelerin pazarlarına girebilecek kalitede ürün ve alt yapıya sahibiz. Sektörde dışa bağımlılığın önüne geçmek isterken, bir taraftan da ihracatçı üretici pozisyonumuzu da korumak için çalışacağız" ifadelerini kullandı..

"İstihdam, üretim ve ihracat ülke ekonomisi için önemli"

Türkiye ekonomisinin her geçen gün büyüyen ve dünyadaki gelişime ayak uyduran bir ekonomi olduğunu vurgulayan Arslan, şöyle devam etti; "2020 yılı içerisinde Türkiye Cumhuriyeti olarak tarihinin en üst ihracat rakamlarını yakaladık. Bu anlamda da istihdam rakamlarının korunması, üretimin aralıksız olarak devam etmesi ve ihracat rakamlarının artması, ülke ekonomimiz açısından büyük önem taşıyor. Biz de BonaBant olarak bunların bilinciyle çalışmalarımızı 2021 yılında da aralıksız olarak sürdüreceğiz." - MERSİN

Arslan: 2021 hedefimiz Avrupa pazarı

Yönetim Kurulu, İhracat, Beyoğlu, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Arslan: '2021 hedefimiz Avrupa pazarı' - Son Dakika Ekonomi


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