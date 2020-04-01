Arslan: "Biz Bize Yeteriz, Şifa Olsun Türkiyem" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arslan: 'Biz Bize Yeteriz, Şifa Olsun Türkiyem' - Son Dakika

Arslan: "Biz Bize Yeteriz, Şifa Olsun Türkiyem"

6 saat önce

Bera Holding'e bağlı Sakarya Hendek'te faaliyetini sürdüren Kar-Su A.Ş. Genel Müdürü Orhan Arslan, dünyanın ve ülkemizin geçtiği zorlu süreçte Kardelen Su olarak halka temiz ve nitelikli içme suyu hizmetini sunarken, sosyal sorumluluklarının farkında olarak çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Arslan:

Bera Holding'e bağlı Sakarya Hendek'te faaliyetini sürdüren Kar-Su A.Ş. Genel Müdürü Orhan Arslan, dünyanın ve ülkemizin geçtiği zorlu süreçte Kardelen Su olarak halka temiz ve nitelikli içme suyu hizmetini sunarken, sosyal sorumluluklarının farkında olarak çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Arslan, "Bu zor günlerde tüm halkımıza temiz ve sağlıklı su hizmetini sunabilmek için adeta seferber olmuş durumdayız. 82 milyon olarak 'Biz Bize Yeteriz, Şifa Olsun Türkiyem' demekten büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi.


Kar-Su A.Ş. Genel Müdürü Orhan Arslan, korona virüs salgını dolayısıyla Kardelen Su olarak dayanışma içerisinde olduklarını belirterek, "24 Mart tarihinde Sakarya'da karantina altındaki öğrencilerimize belediyemiz ile koordineli olarak suyumuzu ulaştırmıştık. 30 Mart tarihinde ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aralıksız hizmet veren sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu göstermek için Türkiye'nin en sağlıklı sularından 'Kardelen Su'yu kendilerinin kullanımına sunmanın mutluluğu içerindeyiz. Bu zorlu süreçte olağanüstü gayret sarf eden, hepimiz için destansı bir mücadele veren sağlık çalışanlarımızı, emniyet mensuplarımızı, karantina altındaki insanlarımızı ve onlara hizmet edenleri hatırlayarak dayanışmamızı göstermek istedik" dedi.


"Küresel pandemi olarak adlandırılan ve tüm dünyayı etkileyen bu zorlu sürecin yönetiminde en kritik konulardan biri de kişisel izolasyon ve insanlarımızın dengeli beslenmesi. Bireysel bağışıklığımızı artırmanın en öncelikli noktası ise çok yönlü beslenme ve bol su tüketimi" diyen Genel Müdür Arslan, "Kardelen Su, 8.30 Ph, 25.3Kalsiyum (mg/lt Ca), 2.7 Magnezyum (mg/lt Mg), 4.8 Karbonat (mg/lt CO3) değerleri ile yüksek alkali, doğal mineral ve yüksek kalsiyum içermektedir. İçerdiği bu doğal mineraller ile Türkiye'nin en sağlıklı suyu olan Kardelen, yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde uygun jeolojik şartlarda doğal olarak oluşmuş, her türlü kirlenme risklerine karşı korunmuş, Sağlık Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu Doğal Mineralli Su Yönetmeliği dahilinde el değmeden şişelenmiştir" ifadelerini kullandı.


'Kaynaktan bardağa kadar' bu yolculuktaki önemli aşamaları sıralayan Orhan Arslan sözlerini şöyle sürdürdü: "Keremali Dağlarının zirvesindeki kaynağımız, yerleşim ve tarım alanlarının dışında fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikelerden uzak her türlü kirlenmeye karşı koruma altındadır. Kaynağından sağlıklı bir şekilde alınan su, suyun niteliğini bozmayacak malzemeden yapılmış kaptaj ile isaleye hazır bir duruma getirilmiştir. Kaynaktan doluma kadar suyla temas eden bütün yüzeyler ve kullanılan ekipman suyun niteliğini bozmayacak ve sağlığa zarar vermeyecek malzemeden yapılmıştır. İsale hattından gelen suyun kontrolü yapılarak emniyet amaçlı filtrelerden geçirilir ve hijyenik koşullarda depoya alınır. Depoya alınan suyun laboratuvar kontrolleri yapıldıktan sonra üretime verilir" ifadelerini kullandı.


"Korona virüs ile mücadele kapsamında tedbirlerimiz en üst seviyede"


Genel Müdür Orhan Arslan, ülkemizin artan nitelikli su talebini karşılarken, önlemleri ise adeta seferberlik düzeyine çıkardıklarını ifade ederek, üretim ve dolum aşamasında çalışanların ve tüketicilerin sağlığını korumak amaçlı aldıkları tedbirleri şöyle sıraladı: "Servislerimiz düzenli olarak dezenfekte edilmekte, oturma düzeninde güvenli mesafe korunmaktadır. Tüm personelin her sabah iş başı öncesi ateşleri ölçülerek muhtemel hastalar elenmekte olup, maske ve eldiven kullanımı üretimin her safhasında rutin hale getirilmiştir. Yemekhanede paketli yemek uygulamasına geçilmiş, kullan at şeklindeki kaplarla ve kaşık çatalla yemekler servis edilmeye başlanmıştır. Ayrıca güvenli mesafeler korunarak yeni bir oturma düzeni oluşturulmuş, yemekhaneye aynı anda girecek personel sayısı sınırlandırılmıştır. Dışarıdan ziyaretçi kabulü sınırlandırılmış, yükleme için giren şoförlere maske ve eldiven mecburiyeti getirilmiş olup, fabrika içinde araçlarından ayrılmamaları konusunda gerekli önlemler alınmıştır. Sağlık Bakanlığımız ve Çalışma Bakanlığımızın tüm yönergeleri yakından takip edilerek tüm tedbirler güncellenerek istisnasız uygulanmaktadır."


Arslan sözlerini şu şekilde tamamladı: "Kardelen Su olarak sorumluluğumuzun farkındayız. Bu zor günlerde tüm halkımıza temiz ve sağlıklı su hizmetini sunabilmek için adeta seferber olmuş durumdayız. 82 milyon olarak 'Biz Bize Yeteriz, Şifa Olsun Türkiyem' demekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bizleri millet yapan olgunun olağanüstü dönemlerde gösterdiğimiz kenetlenme olduğunun bilinci içerisinde çalışmaktayız." - KONYA

Orhan Arslan, Sakarya, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 12:27 Kaynak: İHA

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