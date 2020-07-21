Arslan: "Bizim kalitemiz daha iyiydi" - Son Dakika

Arslan: "Bizim kalitemiz daha iyiydi"

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Cihat Arslan, 3-0 kazandıkları İnegöl maçını değerlendirdi.

Arslan:

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Cihat Arslan, 3-0 kazandıkları İnegöl maçını değerlendirdi.


TFF 2. Lig'den 1. Lig'e yükselme play-off çeyrek final karşılaşmasında İnegölspor'u 3-0 gibi net bir skorla yenerek yarı finale yükselen Manisa FK'da moraller yerinde. Maçın ardından bir değerlendirme yapan Manisa FK Teknik Direktörü Cihat Arslan, tedbir ve disiplini elden bırakmayarak çalışmaya devam edeceklerini belirtti.


Çok zorlu bir karşılaşma oynadıklarını söyleyen teknik direktör Cihat Arslan, "Bütün takımlar çok zorlu süreçlerden geldi. Uzun bir aradan sonra hazırlık maçı oynamadan, Antalya gibi çok sıcak ve nemli bir yerde maç yaptık. Gösterdiğimiz performans ve sarf ettiğimiz efor çok önemliydi. İyi bir oyun ortaya koyduk ve bunun neticesinde iyi bir skor geldi. Sahada eksiklerimizde vardı, ancak iyi yaptıklarımızda vardı. Psikolojik olarak da ilk maçın ne getireceği sıkıntılarını da atmış olduk. Takımımın beraber gösterdiği oyun disiplini ve üretkenliğin karşılığını aldık. Bunun devamını diliyoruz. İnegöl takımını da tebrik ediyorum. Çok zor şartlarda ve sıcak havada onlarda önemli bir mücadele gösterdi, ancak bizim kalitemiz daha iyiydi. Bu maçı hemen unutmalıyız. Şükürler olsun kazandık. Şu anda sadece birinci raundu geçtik. Bu maçı hemen unutup, takımımızı fiziksel olarak bir sonraki maça hazırlamamız gerekiyor. Bu maç artısıyla, eksisiyle geride kaldı. Bir adım attık ama asıl iş tabii ki mutluluğu en sonunda yaşamak. Tedbir ve disiplini elden bırakmayacağız. Antrenmanlarımız devam edecek ve kendimize de dikkat etmeye devam edeceğiz. Bu gecenin keyfi son düdükle beraber bitti. Şimdi yaralarımızı saracağız. Ufak tefek sakatlıklarımız var. Öteki maça da en olabildiğince hazır hale gelmemiz gerekiyor. Çünkü çok ciddi bir rakiple oynayacağız" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Cihat Arslan, Futbol, İnegöl, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 11:17 Kaynak: İHA

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