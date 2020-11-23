Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Öğretmenler Günü'nü kutladı - Son Dakika

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, saygıdeğer ve kutsal bir mesleği ifa eden bütün eğitimcilerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, öğretmenlerin, tarihten bu yana dünyadaki bütün gelişmiş ve gelişmekte olan milletlerin dününde, bugününde ve yarınında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Toplumun her alanda ilerleyebilmesinin, yeni ufuklara yelken açabilmesinin, yetkin, öz güveni yüksek ve yeni nesillere örnek olacak bireylerin yetişmesinin nitelikli bir eğitimle mümkün

olacağına işaret eden Arslan, sanayi, teknoloji, bilim, edebiyat, çalışma hayatı gibi birçok alanda en iyi düzeylere gelmenin ve refah seviyesini üst noktalara taşımanın yolunun iyi bir eğitimden geçtiğinin altını çizdi.

Arslan, konfederasyon olarak, eğitimin hayatın her aşamasındaki önemine inandıklarını vurgulayarak, bu kapsamda Hak-İş bünyesindeki ve bağlı sendikalardaki çalışanları düzenledikleri eğitimlerle bilinçlendirdiklerini ifade etti.

Konfederasyon olarak, mesleki eğitim ve hayat boyu eğitim konusunu, Türkiye'nin geleceği için önemli bulduklarını, bu konuda daha kapsamlı reformların hayata geçirilmesini beklediklerini belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle sağlık ve ekonominin yanı sıra eğitim konusunda da oldukça zorlu bir dönemden geçiyoruz. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla yüz yüze eğitime ara verilmesi hem öğretmenlerimizin hem de öğrencilerimizin motivasyonu

açısından birtakım zorlukları da beraberinde getirmiştir. Koronavirüs salgınına karşı tedbirlere uyulduğu takdirde normal hayata geçişin daha hızlı ve daha kolay olacağına inanıyoruz. Salgının sona ermesiyle öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi yeniden okul sıralarında heyecan ve mutlulukla görmek en büyük temennimizdir. Saygıdeğer ve kutsal bir mesleği ifa eden bütün eğitimcilerimizin Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz."