Arslan'dan Lübnan'a taziye ve geçmiş olsun mesajı - Son Dakika

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Lübnan CGTL Konfederasyonu Başkanı Beshara El-Asmar'a bir mektup yazarak, "Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen şiddetli patlamada onlarca insanın hayatını kaybettiği, yüzlerce insanın yaralandığı ve CGTL Konfederasyon binasının yıkıldığı haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Lübnan halkına, hükümetine ve çalışanlarına taziyelerimizi iletir, hayatını kaybedenlere yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Lübnan CGTL Konfederasyonu Başkanı Beshara El-Asmar'a gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verdi:

"Lübnan'ın Başkenti Beyrut'ta meydana gelen şiddetli patlamada onlarca insanın hayatını kaybettiği, yüzlerce insanın yaralandığı ve CGTL Konfederasyon binasının yıkıldığı haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Şahsım adına ve HAK-İŞ Konfederasyonu yönetim kurulu adına Lübnan halkına, hükümetine ve çalışanlarına taziyelerimizi iletir, hayatını kaybedenlere yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileriz.

CGTL Konfederasyonu ve tüm çalışanlar ile her zaman dayanışma içerisinde olduğumuzu, HAK-İŞ olarak sizleri desteklemek için hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum.

Lübnan halkının birlik ve dayanışma ile ekonomik sorunları başta olmak üzere tüm sorunların üstünden geleceğine yürekten inanıyoruz.

Bu vesile ile yaşanan acı hadiseden dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Lübnan Cumhuriyeti vatandaşlarının barış, güven, huzur ve istikrar içinde yaşamasını temenni ediyoruz."

Lübnan CGTL Konfederasyonu Başkanı Beshara El-Asmar da HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'a bir mektupla cevap verdi. Beshara El-Asmar mektubunda, "Lübnan halkı ve işçileriyle dayanışma içerisinde olup sağladığınız her türlü maddi ve manevi desteklerinizden ötürü teşekkür ediyoruz. Dayanışma ve birlik içerisinde olunarak tüm sorunların çözülebileceğini sayenizde gördük. Desteklerinizi takdir ve teşekkürle karşılıyoruz" dedi. - ANKARA