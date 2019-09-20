Arslan; "Emanetinize sahip çıkıp geliştirmek için adayım"

Aydın'ın Nazilli ilçesinde S.S. Nazilli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ve yönetim kurulu üyeleri, düzenledikleri basın toplantısı ile Pazar günü yapılacak olan olağanüstü genel kurul öncesi rakipleri tarafından ortaya atılan iddiaları belgelerle cevap verdi.



İddia edilen 11 konu ile ilgili belgeli kitapçık hazırlayan mevcut Başkan Nuri Arslan ve yönetimi, iddialara düzenledikleri basın toplantısında tek tek açıklık getirerek soruları yanıtladı. "Emanetinize sahip çıkıp geliştirmek için adayım" diyen Arslan, "Bugüne kadar birçok seçime girdim ve tecrübe yaşadım. Ancak bu seçim sürecinde yaşanan kirli ayak oyunları, karalama kampanyaları ve bol kepçeden atılan vaatlerin bu kadar aleni olduğu ve bir arada yapıldığı bir seçim süreci görmedim" dedi.



Pazar günü yapılacak olan S.S. Nazilli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nin olağanüstü genel kurulu öncesi rakip aday Hakan Telliel'in çeşitli gazete ve basın kuruluşları ile kooperatif ortaklarına dağıttığı bildiri broşürlerinin kendilerine yönelik iftiralar ve yalan ifadelerle dolu olduğunu ileri süren mevcut Başkan Nuri Arslan ve yönetim kurulu üyeleri, kooperatif binasında basın açıklaması yaptı. çok sayıda kooperatif ortağı ve yönetim kurulu üyesinin katıldığı toplantıya basın mensupları da ilgi gösterdi.



'Bunları biliyor muydunuz?' başlığı altındaki 11 konuda yer alan iddiaları tek tek cevaplayan Başkan Arslan, "İddialar tamamının yalan ve uydurma" dedi. İddiaları delilleriyle tek tek açıklayan Arslan, seçimde aday olan rakibi Hakan Telliel ve ekibinin, kendisi başta olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile ihaleye giren tüm ortakları zan altında bırakan ifadeler kullandığını ifade ederek konuyu yargıya taşıyacağını belirtti.



Nazilli'nin gelişimi ve refahı için birçok kurum ve kuruluşun yönetim kademelerinde yer aldığını belirten Başkan Nuri Arslan; "Şimdi bir koltuğa neden talip olursunuz? Tabii ki daha iyi yönetmek için, o kurumu daha ileriye taşımak için. Arkadaşlarımız ne diyorlar? Değişim ve adalet. Şimdi tüm ortaklarımızın kendisine şu soruyu sormasını istiyorum. Bugüne kadar yaptıklarımızın üzerine bir tuğla daha koyacak, geçmişte kazanılan hakları ve gelirleri koruyacak bir yönetime gönül rahatlığı ile oy verirsiniz, yönetimi emanet edersiniz değil mi? Ben de bu kooperatifin bir ortağı olarak bu şekilde emanet ederim. Ancak ben bu işi yapma ehliyeti olmayan, koltuğa oturduğunda mirasyedi gibi davranacak olan, kooperatif ile sanayi ile gönül bağını geçtim, ticari bağı olmayan, ticareti de siyaset gibi gören birisine bu koltuğu emanet etmem. Esas konu budur arkadaşlar. Bu işi kime emanet edeceksiniz? Yeni fikirlere açığız ancak bir çuval inciri berbat edecek olan kişilere de bu otağın yönetimini emanet etmeyiz. Buna müsaade etmeyeceğinizden eminim" dedi.



Kamuoyunda ve ortakların bazıları tarafından söylenen boş vaatleri duyduğunu ve üzüldüğünü söyleyen Başkan Nuri Arslan; "Bir gün ortaklara 85 bin lira dağıtıyor arkadaş, bir gün 50 bin lira, bir bakmışsınız 25 bin lirada karar kılıyorlar. Bunu neye göre belirliyorlar bilen var mı? Tabii ki yok. Kooperatifimizin göreceği zararlara rağmen şahsi hırs ve menfaatleri için yalan ve iftiralardan çekinmiyorlar. Kooperatif ortaklarımıza kasamızda hazırda 80-100 milyon TL olduğu, bu paranın Nuri Arslan devrilir-devrilmez ortaklara pay edileceği, mücadelelerinin bu olduğu yalanının arkasına sığınmaktadırlar. Kısa bir sürede bir o kadar daha değer kazandıracak projelerimizin devam ettiği kooperatifimizi aceleyle sonlandırıp, talan edercesine nakde dönüştürüp, ortaklarımızın 50 yıllık mücadelesini yok edip komik paralar dağıtılabileceğinden bile haberdar olmayan veya haberdar olup bunu ortaklarımıza doğru yansıtmayan iftiracılara; Biz bunun fizibilitesini yaptık. Kooperatifimizin ne kadar sürede tasfiye edilebileceğini, acil bir tasfiye ile doğacak ek vergi yükümlülüklerinin neler olacağını, varlığımızı ne kadar düşüreceğini, eğer doğru adımlarla bu sürecin geçirilmesi durumunda ortaklarımızın ne kazanımlar elde edeceğini, ne kadar sürede para dağıtılabileceği ve bu tutarların ne kadar olabileceği, genel kurulumuzda, konunun uzmanı tarafından bilgilendirme yapılması sağlanacak. Ortaklarımızın kafa karışıklığı giderilecek, ortaklara paralar dağıtılacak yalanı ve algı operasyonu da ortaya konacaktır. Biz kurumsal çalışıyoruz. Kurumsal çalıştığımız için, kurumun ve ortaklarımızın çıkarlarını sonuna kadar savunduğumuz için bugün gönlümüzde, vicdanımızda rahat" dedi.



Arslan açıklamalarının devamında "Ticaretinde milletin arsalarını parsel parsel hiç edenler, kooperatifte sadece ve sadece kendi çıkarları uğruna çalışacaklardır. Adalet mi arıyoruz. Ben söyleyeyim adaletli olacaksak. Önce sanayide olacaksın, alın teri dökeceksin. Burayı başka odakların planlarının parçası haline getirmeyeceksin. Sonra da grubunun çıkışının adını adalet koyacaksın. Yok böyle bir şey. Vaat güzel şey, biz de 'ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz' diyerek, yaptıklarımızı teminat göstererek vaatlerde bulunuyoruz. Seçime giriyoruz sonuçta. Ancak dün ne yaptın ki yarın onu biçeceksin. Kişisel hırslar, caf caflı sözler, bu kurumu kısa sürede çöküşe götürür. Şahsımın ve yönetim kurulu üyelerimizin 'koltuk' gibi bir derdi yok. Biz, kurumun bekası için buradayız ve kurumun bekası için adayız. Süreçte tabi ki değişim olmalı. Bin 600 ortağımız arasında biraz motive etsek bu işi yapacak birçok kardeşimiz, arkadaşımız var. Sizlerin de onaylayacağı, süreç içerisinde filizlenecek birçok esnaf kardeşim var. Onlara bu emaneti teslim edeceğiz. Ama şunu söyleyeyim ki sanayide esnaflık yapan bir kendinize bakın, bir de geçmişin de hamaset ve kişisel zenginleşme dışında bir şey bulunmayan bu arkadaşa bakın, gerçeği göreceksiniz. Uzun lafın kısası ben sizin emanetinize sahip çıkmak için, onu geliştirmek için başkanlığa adayım. Bu seçim, bunun seçimidir. Eksikliklerimiz olabilir, hatalarımız olabilir. Ancak biz ortak akla inanıyoruz ve sadece işimizi yapıyoruz. Hamaset değil" dedi.



Yaklaşık bir buçuk saat süren basın toplantısında son olarak Kooperatif ortaklarının katkılarıyla Küçük Sanayi Yapı Kooperatifini iyi bir noktaya taşıdıklarını söyleyen Arslan; "8 yıllık süreçte yaptıklarımız ortada ve takdir siz ortaklarımızın, takdir kamuoyunun. Pazar günü saat 11.00'de gerçekleştireceğimiz genel kurulumuza tüm ortaklarımızı değerli basın mensuplarımızın aracılığı ile bir kez daha davet ediyorum. Genel kurulumuzun Nazilli'mize, tüm hemşerilerimize, hayırlı olmasını temenni ediyor, mavi listeye desteklerinizi bekliyoruz. Son olarak unutulmamalı ki bu genel kurul; ortaklarımızın ve kooperatifimizin geleceğini belirleyeceği gibi huzurunu da sağlamalıdır. Herhangi bir gerginliğe huzursuzluğa mahal vermeyecek, bize yakışan bir şekilde demokrasinin gereğini yerine getireceğiz. Genel kurulumuzu gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN