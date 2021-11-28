Üye Girişi
ARSLAN: IMF REÇETELERİNİN UYGULANDIĞI HER DÖNEM TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK KRİZLERE NEDEN OLMUŞTUR. - Son Dakika

ARSLAN: IMF REÇETELERİNİN UYGULANDIĞI HER DÖNEM TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK KRİZLERE NEDEN OLMUŞTUR.

28.11.2021 02:47

HAK İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Maalesef muhalefetten bir kısım siyasi aktörler Türkiye'nin yeniden IMF ile bir anlaşma yapmasını seslendirmeye başladılar.

HAK İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Maalesef muhalefetten bir kısım siyasi aktörler Türkiye'nin yeniden IMF ile bir anlaşma yapmasını seslendirmeye başladılar. Belki çoğunuz şunu bilmez, IMF reçetelerinin uygulandığı her dönem Türkiye için büyük krizlere neden olmuştur. İşsizlik aynı zamanda adaletsiz bir gelir dağılımı, aynı zamanda yüksek fiyat hareketleri ve siyasi krizleri de beraberinde getiren IMF anlaşmalarına yeniden dönmek, Türkiye'ye en büyük kötülüklerden bir tanesidir" dedi.

HAK-İŞ Kadın Komitesi'nce Çanakkale'de otelde düzenlenen 'Çalışma Hayatında ve Sendikal Hayatta Kadın' il eğitimi 5'nci toplantısına, Vali İlhami Aktaş, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, HAK-İŞ Çanakkale İl Başkanı Vedat Yılmaz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile üyeler katıldı.

'ASGARİ ÜCRET 4 KİŞİLİK AİLE İÇİN BELİRLENMELİ'

Açılış konuşmalarının ardından kürsüye gelen HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücret konusunda değindi. TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK olarak asgari ücret sürecini birlikte yürüteceklerini ifade eden Arslan, şunları söyledi:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasından önce ilkelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız. HAK-İŞ olarak bu ilkelerden birkaç tanesini paylaşmak istiyorum. Asgari ücret bir çalışan için değil, 4 kişilik bir aile için belirlenmesini istiyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının yeniden değerlendirilip, genişletilmesini istiyoruz. Asgari ücret tespit edilirken uluslararası alandaki, özellikle gelişmiş demokratik ülkelerdeki asgari ücretten farklı olduğunu herkesin bilmesini istiyorum. Asgari ücret batıda bir geçim ücreti değildir, batıda bir kriterdir, bu ücret en az ücrettir. Fakat bizim ülkemizde asgari ücret başka bir şeydir. Biz Türkiye'de asgari ücreti belirlemiyoruz. Biz Türkiye'de 6,5 milyon insanın geçim ücretini belirliyoruz. O yüzden kriterlerimizi batıdaki ülkelerin kriterleri gibi görmemiz gerekir. O zaman 6,5 milyonun ücretini belirlerken geniş bir platformda geniş bir katılımla bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Üretimi yapan gerçekten kaliteli üretim yaparak dünyaya ihraç ettiğimiz ürünleri alın terleriyle ıslatanların haklarını da sonuna kadar kullanmak ve vermek durumundasınız. Onun için hem işverenlerimiz hem hükümetimiz hem de işçi tarafı olarak ortak bir noktada buluşmalıyız. Hem işverenler hem hükümetimiz hem de çalışanlar olarak makul ve adaletli bir asgari ücreti birlikte çıkarmamız gerekiyor. Biz çalışanları temsilen bu hassas denge üzerinde kurulacak bir asgari ücretin inşallah milletimiz, ülkemiz için hayırlar getirmesini diliyorum."

'SORUNLARIMIZI KENDİ DİNAMİKLERİMİZLE ÇÖZMELİYİZ'

Son günlerde artan altın ve döviz kurlarına da dikkat çeken Arslan, döviz ve altın üzerinden IMF'yi gündeme getirenleri eleştirerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle son yaşadığımız döviz, altın krizinde maalesef geçmiş alışkanlıklarımız bazı siyasi anlayışlar tarafından yeniden gündeme taşındı. Nedendir bilinmez, Türkiye 18 defa IMF ile stand by anlaşması yapmış, bu konuda dünyada en tecrübeli ülkelerden bir tanesiyiz. Maalesef muhalefetten bir kısım siyasi aktörler Türkiye'nin yeniden IMF ile bir anlaşma yapmasını seslendirmeye başladılar. Belki çoğunuz şunu bilmez, IMF reçetelerinin uygulandığı her dönem Türkiye için büyük krizlere neden olmuştur. İşsizlik aynı zamanda adaletsiz bir gelir dağılımı, aynı zamanda yüksek fiyat hareketleri ve siyasi krizleri de beraberinde getiren IMF anlaşmalarına yeniden dönmek, Türkiye'ye en büyük kötülüklerden bir tanesidir. Ben bu konudaki kararlı tutumundan dolayı, bütün yönlendirmelere, bütün yol arayışlarına rağmen, işverenlerin tehditlerine rağmen, bir kısım güç odaklarının IMF ile anlaşın baskısına rağmen, bu baskılara direnen ve 'IMF ile biz yollarımızı 2013'te ayırdık bir daha birleşmeyeceğiz' diyen Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz ve ona destek oluyoruz. IMF ile hiçbir anlaşmanın ülkemizin hayrına olmadığını inanıyoruz. Zorluklarımız, sorunlarımız var. Bu sorunları IMF reçeteleriyle değil, kendi dinamiklerimizle çözmemiz gerekiyor. Türkiye'de yeniden IMF sevdası gerçekten depreşenlere buradan sesleniyorum. IMF ile yeni bir anlaşma yapmak Türkiye'ye büyük bit kötülüktür. Bunun yerine Türkiye kendi dinamikleriyle bu sorunu çözmek için hep birlikte çaba sarf etmeliyiz. Ben Türkiye'deki son döviz krizinin, altın krizinin arkasında Türkiye'nin kendi yapısal sorunlarının elbette ki payı vardır. Ama bunun bir manipülasyon olduğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye'de ne değişti de üç günde döviz fiyatları birden yüzde 40 arttı. Bunun ne ekonomik anlamda ne finansal anlamda asla bir karşılığının olmadığını herkes biliyor, o zaman bunlar niye. Türkiye'ye yeni bir IMF anlaşması dayatmak isteyenlerin kullandığı bir argüman. Türkiye'nin zorlukları var, ekonomik sıkıntılarımız var ama asla böyle bir döviz operasyonunu hak edecek ne ekonomimizde ne de finansal sistemimizde bir sorun yok. O zaman bu dış güçlerin ve bir kısım çevrelerinin Türkiye üzerindeki oyunlarının da bir sonucu olduğunu hepimizin bilmesi gerekir."

Konuşmasının ardından HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'a çeşitli hediyeler takdim edildi. İki oturum halinde gerçekleştirilen toplantının öğleden sonraki bölümünde sunumlar gerçekleştirildi.

ARSLAN: IMF REÇETELERİNİN UYGULANDIĞI HER DÖNEM TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK KRİZLERE NEDEN OLMUŞTUR.
ARSLAN: IMF REÇETELERİNİN UYGULANDIĞI HER DÖNEM TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK KRİZLERE NEDEN OLMUŞTUR.
ARSLAN: IMF REÇETELERİNİN UYGULANDIĞI HER DÖNEM TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK KRİZLERE NEDEN OLMUŞTUR.
ARSLAN: IMF REÇETELERİNİN UYGULANDIĞI HER DÖNEM TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK KRİZLERE NEDEN OLMUŞTUR.

Uluslararası Para Fonu, Mahmut Arslan, Türkiye, Hak İş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARSLAN: IMF REÇETELERİNİN UYGULANDIĞI HER DÖNEM TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK KRİZLERE NEDEN OLMUŞTUR. - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın bikinili pozları olay oldu 23:05 Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın bikinili pozları olay oldu Kazada vefat eden SİHA takım lideri Tarık Kesekçi'nin yıllar önce yaptığı Erbakan paylaşımı duygulandırdı 20:39 Kazada vefat eden SİHA takım lideri Tarık Kesekçi'nin yıllar önce yaptığı Erbakan paylaşımı duygulandırdı HAK-İŞ: 'Yüksek maaş başka krizleri getirir mi?' sorusunu herkesin sorması gerekiyor 17:24 HAK-İŞ: 'Yüksek maaş başka krizleri getirir mi?' sorusunu herkesin sorması gerekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı 17:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı! 16:05 Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı! İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı! 15:30 İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı!
İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'ndan hastanelerdeki randevu sıkıntısına dair açıklama! 13:19 İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'ndan hastanelerdeki randevu sıkıntısına dair açıklama! Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! 11:51 Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış!

Son Dakika Haberleri
00:02 Beşiktaş'ın 118 yıllık kulüp tarihinde böylesi görülmedi
23:56 Son Dakika: Antalya'da hortum ağaçları kökünden söktü
23:55 2021 Türkiye güzeli Dilara Korkmaz bikinili pozlarıyla mest etti
23:42 Son Dakika: İzmir'de MHP'den 3 meclis üyesi istifa etti
23:35 Mustafa Sarıgül haykırdı: Haklarını kimseye yedirtmem
23:27 Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok sezonu kapattı
23:20 Son Dakika: Van'da deprem oldu! 11 dakika arayla iki kere sallandı
23:13 Serkan Kaya babasını kaybetti!
23:05 Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın bikinili pozları olay oldu
22:49 Sergen Yalçın'ın istifası kabul edilecek mi? Ahmet Nur Çebi'nin olay sözleri
Mehmet Ceyhan'dan TURKOVAC yorumu: Bilim dünyasında güvenirliğimizi kaybederiz Mehmet Ceyhan'dan TURKOVAC yorumu: Bilim dünyasında güvenirliğimizi kaybederiz         
23:12
Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark         
21:06
Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı         
18:39
SİHA'ların Analiz takım lideri Tarık Kesekçi de vefat etti SİHA'ların Analiz takım lideri Tarık Kesekçi de vefat etti         
17:08
Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek         
16:35
Süper Lig'in bir başka süper derbisi! Antalyaspor, devlere kök söktüren Alanyaspor'a gol oldu yağdı Süper Lig'in bir başka süper derbisi! Antalyaspor, devlere kök söktüren Alanyaspor'a gol oldu yağdı         
15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek         
14:57
Müslüme'nin anneannesi konuştu: Aklımı kaybedeceğim! Müslüme'nin anneannesi konuştu: Aklımı kaybedeceğim!         
12:25
Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti? Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti?         
11:33
20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı! 20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı!         
10:58
Müslüme'nin boynundaki DNA için Dede Hasan Yağal'ın yüzsüz savunması Müslüme'nin boynundaki DNA için Dede Hasan Yağal'ın yüzsüz savunması         
10:35
Son Dakika! Müslüme'nin dört kardeşi ve annesi, devlet korumasına alındı Son Dakika! Müslüme'nin dört kardeşi ve annesi, devlet korumasına alındı         
10:26
Canlı yayında sinir krizi geçiren kadının kocasından 'reklam' gibi sözler: Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar Canlı yayında sinir krizi geçiren kadının kocasından 'reklam' gibi sözler: Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar         
09:40
Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar         
09:24
Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı         
08:58
İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı! İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı!         
08:52
Temel Karamollaoğlu: Abdullah Gül'le Türkiye'nin sorunları hakkında fikir alışverişi yapacağım Temel Karamollaoğlu: Abdullah Gül'le Türkiye'nin sorunları hakkında fikir alışverişi yapacağım         
08:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2021 04:06:43. #1.13#
SON DAKİKA: ARSLAN: IMF REÇETELERİNİN UYGULANDIĞI HER DÖNEM TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK KRİZLERE NEDEN OLMUŞTUR. - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement