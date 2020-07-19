Arslan: "İnegöl maçını kazandığımızda daha özgüvenli olacağız"

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Cihat Arslan, Pazartesi akşamı çeyrek final turunda karşılaşacakları İnegölspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Arslan, İnegölspor karşılaşmasını kazandıkları takdirde çok da özgüvenli olacaklarını belirtti.



TFF 2. Lig'den 1. Lig'e yükselme play-off maçları 20 Temmuz Pazartesi günü oynanacak olan çeyrek final karşılaşmaları ile başlayacak. Play-offların iddialı takımlarından Manisa FK'nın Teknik Direktörü Cihat Arslan İnegölspor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.



Sıcak havalar ve sahaların durumu sonrasında her takım için şartların eşitlendiğini söyleyen teknik direktör Cihat Arslan, "Uzun bir pandemi sürecinden sonra hazırlık maçı yapmadan hayati maçlar oynanacak. Tabii ki bu işin biraz psikolojik boyutu. Bu konuda bütün takımlar yıprandı ancak bu ligin ve bu sezonun favori takımlarından bir tanesiyiz. Bize düşen bu kaliteyi sahaya en doğru şekilde yansıtabilmek. Bizden beklentilerin farkındayız. Ortaya koymayı düşündüğümüz oyun planı ve oyun kalitesi üzerinde çok ısrar ettik. Oyuncularımın da buna adaptasyonu zaten haftalar içerisinde çok fazla vardı. Ben olumlu görüyorum ve olumlu düşünüyorum. Rakibimize de kesinlikle saygı duyuyorum. Onların dinamizmi, onların bu ligde yapmış olduğu pozitif katkılar çok değerli. Zor bir karşılaşma olacak. Uzun bir aradan sonra oynanacak olan bir karşılaşma. Bu turnuva her takım için çok zorlu geçecek. Bizim içinde zorlu geçecek. Kazanan taraf olmayı istiyoruz, umuyoruz. Kazanacağımızı umuyorum ama çok zorlu geçeceğini de biliyorum. Şartlarda zor, rakibimizde zor bir takım. İçerideki tek mağlubiyetimiz onlara ait. Ters bir takım, güçlü bir takım, kontratağı dirençli bir takım" ifadelerini kullandı.



"İnşallah kazanan taraf biz oluruz"



Takım olarak gerekli önlemleri de aldıklarını sözlerine ekleyen teknik direktör Cihat Arslan, "Psikolojik olarak da takımın durumunu son derece iyi görüyorum. Şu ana kadar antrenmanlarımız çok verimli geçti. Şu anda tamamen İnegöl maçına odaklandık. İnegöl maçı çok değerli. Bu maçı kazandığımızda daha emin adımlarla daha öz güvenli olacağımızı düşünüyorum. İnşallah kazanan taraf biz oluruz" diye konuştu. - MANİSA