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Arslan, müze ve antik kentlerde incelemelerde bulunuldu

10 dakika önce

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan, Çanakkale'deki ören yerlerinde devam eden kazıları inceledi.

Arslan, müze ve antik kentlerde incelemelerde bulunuldu, System.String[]

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan, Çanakkale'deki ören yerlerinde devam eden kazıları inceledi.


Ziyaret kapsamında Dardanos Mevkiinde bulunan Hasan Mevsuf Şehitliğinde, Troya Müze ve ören yerinde, Ezine ilçesi Dalyan sınırları içerisinde bulunan Alexandria Troas'da, Ayvacık ilçesi Gülpınar beldesinin kuzeybatısıyla kuzeydoğusu arasında kalan Apollon Smintheus'da ve Ayvacık'ın Behramkale köyünde bulunan Assos ören yerinde devam eden çalışmalar yerinde incelendi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan, yerinde incelemelerde bulunduğu ören yerleri hakkında kazı başkanlarından devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Ziyarette Genel Müdür Yardımcısı Arslan'a, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Çağman Esirgemez, Müze Müdürü Rıdvan Gölcük eşlik etti. Ziyaret sonunda İl Müdürü Kemal Dokuz, Bölge Kurulu Müdürü Çağman Esirgemez, Müze Müdürü Rıdvan Gölcük ve kazı başkanları ile gün sonu değerlendirmesi yapan Arslan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ÇANAKKALE

Ahmet Arslan, Çanakkale, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:07 Kaynak: İHA
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