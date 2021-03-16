Arslan: "Pandemi bahane edilerek yapılan zamlar üretimi etkiliyor"

BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, kartel yapıdaki petrokimya şirketlerinin son 6 ayda pandemi bahane edilerek yaptıkları yüzde 150 oranındaki zammın sektörleri olumsuz etkilediğini belirterek, zamların geri çekilmesini istedi.

Nida Beyoğlu Arslan, bir açıklama yaparak, son dönemde pandemi bahanesiyle birçok ürüne aşırı zam yapıldığına dikkat çekti. Makarnadan ayçiçek yağına, kıyafetten ayakkabıya, su şişesinden her türlü plastik içeren hammaddeye yapılan yüzde 150 oranındaki zammın geri çekilmesi gerektiğini vurgulayan Arslan, "Kartel yapıdaki petrokimya şirketleri, içerisinde plastik hammadde bulunan tüm sektörleri yaptıkları yüzde 150 zam oranları ile zor günlere sürüklüyor. Pandemi bahane edilerek yapılan bu zamlar üretimi olumsuz yönde etkiliyor. Sadece bant sektöründe değil, plastik hammadde kullanan tüm sektörler zor günler geçiriyor. Zam oranları çok yüksek. Kıyafetten ayakkabıya, makarnadan içtiğimiz su şişesine kadar plastik hammadde zamları Türkiye'de daha zor günlerin geleceğinin habercisi. Zam oranlarının makul seviyelerde artış yapılmasına bir itirazımız yok, fakat artış oranları çok yüksek seviyelerde. Bu zam artışlarına bir an önce çözüm sunulması gerekiyor" dedi.

"Kartelleşmiş yapı son bulmalı"

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin birçok sektörde zam artışlarına neden olduğunu ifade eden Arslan, pandemi bahane edilerek olması gerekenden üst seviyelerde yapılan zam artışlarının denetlenmesi gerektiğini söyledi. BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Arslan, "Tüm dünyada etkisini sürdüren pandemiyi bahane ederek olması gerekenin üstünde yapılan zam artışlarının ilgili kurumlar tarafından denetlenmesi, tüm üreticilerin ortak temennisidir. Kartelleşmiş yapı son bulmalı. Yapılan yüzde 150 oranındaki zam artışı birçok üreticiyi üretim yapamaz hale getirebilir. Bunun için yapılan zam artışlarına sıkı denetimler getirilerek üreticinin yanında olunması ülkemizin menfaatine olacaktır" diye konuştu. - MERSİN