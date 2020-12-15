Arslan: "Pandemiye rağmen artış sevindirici" - Son Dakika

Arslan: "Pandemiye rağmen artış sevindirici"

15.12.2020 15:28
Arslan:

TÜİK'in açıkladığı ekim ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarını değerlendiren BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, "Pandemi döneminde yaşanan bu artışlar, Türkiye sanayisinin ne kadar hızlı bir büyüme içerisinde olduğunun göstergesidir" dedi.

TÜİK'in açıkladığı ekim ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarını değerlendiren BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, "Pandemi döneminde yaşanan bu artışlar, Türkiye sanayisinin ne kadar hızlı bir büyüme içerisinde olduğunun göstergesidir" dedi.

Arslan, açıklanan verilere göre, ekim ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin 2019'un aynı ayına göre yüzde 10.2 yükseliş gösterdiğini belirterek, "Bu rakamlar ülkemiz adına sevindirici. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde bile ülkemizde üretimin durmaması, ülke sanayimizin hızlı bir büyüme ivmesi yakaladığının açık göstergesi" ifadelerini kullandı.

"Sanayiciler olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz"

Sanayiciler olarak üzerlerine düşen sorumluluğun bilincinde olduklarını vurgulayan Arslan, "Ülkemizde istihdamı, üretimi ve ihracatı arttıracak çalışmaların ne denli önemli olduğunu biliyoruz. Bu bilinç ile hareket ederek üretimimizi inovasyon ile buluşturarak dünya pazarındaki payımızı daha da arttırmanın çalışması içerisinde olacağız. İnanıyorum ki, önümüzdeki yıllarda da bu artış aynı hızla devam edecektir" diye konuştu. - MERSİN

Arslan: Pandemiye rağmen artış sevindirici

Türkiye İstatistik Kurumu, Sanayi Üretim Endeksi, Türkiye, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Arslan: 'Pandemiye rağmen artış sevindirici' - Son Dakika Ekonomi


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