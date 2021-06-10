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Arslan: "Protein oranları yüksek bakliyat çeşitlerinin üretimini artırmalıyız" - Son Dakika

Arslan: "Protein oranları yüksek bakliyat çeşitlerinin üretimini artırmalıyız"

10.06.2021 11:14
Arslan:

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, küresel organizasyonların etkisiyle dünyada bitkisel proteine dayalı yeni bir tüketim trendinin yayıldığını belirtip, protein elde etmek için kullanılan bakliyat...

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, küresel organizasyonların etkisiyle dünyada bitkisel proteine dayalı yeni bir tüketim trendinin yayıldığını belirtip, protein elde etmek için kullanılan bakliyat miktarının 2020 yılında 1 milyon ton olduğunu açıkladı. Başkan Hüseyin Arslan, "Ülkemizde bakliyat tarımında protein oranları yüksek çeşitlerin üretiminin artırılmasına yönelik yeni politikalara ihtiyaç var" dedi.

Amerika ve Avrupa pazarlarında hayvansal protein ürünlerinin tüketimi hızla azalırken, bitkisel protein ürünlerinin tüketiminde yüksek artışlar yaşandığına dikkat çeken AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, "Dünya genelinde insanların bitkisel proteine yönelmeye başlamasıyla bakliyat ve hububat ürünleri üzerindeki Ar-Ge çalışmaları da arttı. Zaman içerisinde ABD ve Kanada merkezli oluşan bitkisel protein endüstrisi milyarlarca dolar değere ulaştı. 2020 yılında protein elde etmek için kullanılan bakliyat miktarı 1 milyon tonu geçerken 2021 yılında bu oranın 1,5 milyon tonun üzerine çıkmasını öngörüyoruz. Bu rakam, Türkiye olarak bir yıllık toplam bakliyat üretimimize eşit. Dünya bakliyat sektöründe özellikle bezelye, fasulye, mercimek ve nohut gibi yüksek protein değerine sahip ürünler ön plana çıkıyor. Türkiye olarak bu trendi kaçırmamalıyız." diye konuştu.

"Tohum ıslahına önem verip üretim alanlarını korumalıyız"

Küresel pazarlarda bakliyat ürünlerinin kullanımında artışlar olduğunu, bakliyat çeşitlerinden yapılan yan ürünlerin de pek çok sektörde değerlendirildiğini kaydeden Başkan Arslan, şunları söyledi: "Sektörümüzdeki bu gelişmelere paralel olarak ülkemizde bakliyat tarımında protein oranları yüksek çeşitlerin üretiminin artırılmasına yönelik yeni politikalara ihtiyaç var. Katma değeri yüksek bakliyat çeşitlerinde tohum ıslahı çalışmalarının artırmasına ve üretim alanlarının korunmasına yönelik uzun vadeli planlamalar geliştirmeliyiz. Ülkemizde hububat ve bakliyat tarımı yapılan arazilerin büyüklüğünü üretici bazında daha konvansiyonel üretim yapılabilir alanlara çevirmeliyiz."

"AHBİB mayıs ayı ihracatında yüzde 45 artış yakaladı"

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar sektörünün mayıs ayı ihracatını da değerlendiren Başkan Arslan, "Sektörümüz mayıs ayında yüzde 24 oranında artışla 617,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu ayda da ülkemizin 2,08 milyar dolarlık tarım ürünleri ihracatında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar sektörümüz liderliğini korudu. Mayıs ayında bölge ihracatımızda ise yüzde 45 artış yakalayıp 115,7 milyon dolarlık dış satıma imza attık" dedi.

Söz konusu dönemde sektör ihracatından yüzde 18,7 oranında pay aldıklarını kaydeden Başkan Arslan, bölge ihracatında pastacılık ürünlerinin 30,5 milyon dolar değer ile birinci, bakliyat ürünlerinin 26,2 milyon dolar değer ile ikinci, bitkisel yağların 16 milyon dolar değer ile üçüncü sırada yer aldığını ifade etti. AHBİB'in mayıs ayı ihracatını ülkelere göre ele alan Başkan Arslan, en fazla dış satımı 12,3 milyon dolar değer ile Suriye'ye yaptıklarını, bunu 12,2 milyon dolar değer ile Irak ve 11,2 milyon dolar değer ile Venezuela'nın takip ettiğini bildirdi. - MERSİN

Arslan: Protein oranları yüksek bakliyat çeşitlerinin üretimini artırmalıyız

Amerika Birleşik Devletleri, Hüseyin Arslan, Akdeniz, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Arslan: 'Protein oranları yüksek bakliyat çeşitlerinin üretimini artırmalıyız' - Son Dakika Ekonomi


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