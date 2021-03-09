Arslan: "Sektördeki olumsuz gelişmeleri müşterilerimize yansıtmıyoruz" - Son Dakika

Arslan: "Sektördeki olumsuz gelişmeleri müşterilerimize yansıtmıyoruz"

09.03.2021 13:20
Arslan:

Bant sektörünün öncü firmalarından BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, mevcut hammadde artışlarından dolayı kimyasal ve plastik hammaddelerinde yaşanan sorunun hala devam ettiğini belirterek, sektördeki birçok firmanın siparişleri iptal ettiğini, kendilerinin ise sipariş...

Bant sektörünün öncü firmalarından BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, mevcut hammadde artışlarından dolayı kimyasal ve plastik hammaddelerinde yaşanan sorunun hala devam ettiğini belirterek, sektördeki birçok firmanın siparişleri iptal ettiğini, kendilerinin ise sipariş iptali yapmadığını ve müşterilerine mağduriyet yaşatmadıklarını söyledi.

Son günlerde hammadde fiyatlarına yapılan zamla birlikte zor günler geçiren bant sektörü olumsuz yönde etkilenmeye devam ediyor. Kimyasal ve plastik hammaddelerindeki zam artışı piyasayı ve toptancıyı olumsuz etkiledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Nida Beyoğlu Arslan, müşterilerini mağdur etmemek adına siparişlerin hiç birini iptal etmediklerini belirterek, "Mevcut hammadde artışlarından dolayı ülkemiz kimyasal ve plastik hammaddelerinde ciddi bir sıkıntı ile karşı karşıya ve bu sorun hala devam etmektedir. Firmalar bant sektöründe verilen siparişleri iptal etmekte, piyasa ve toptancı kesimi olumsuz etkilenmektedir. Firma olarak şuana güçlü bağlantılarımız sayesinde hiçbir tüketicimizin siparişini iptal etmedik ve mağdur olmamaları için elimizden geleni yaptık. Bundan sonraki süreçte de siparişlerimizi göndermeye devam edeceğiz. Bant sektörü Türkiye'nin ihtiyacı olan bir sektör. Dışa bağımlılığı azaltmak için bu sektörün canlı tutulması gerekiyor. Bizler üreticiler olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Fakat yapılan zam artışları sektörümüzü geriye götürüyor. Bunun için önemli adımlar atılması hem sektörün hem de ülkemizin yararına olacaktır" dedi. - MERSİN

Arslan: Sektördeki olumsuz gelişmeleri müşterilerimize yansıtmıyoruz

Kimyasal, Beyoğlu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Arslan: 'Sektördeki olumsuz gelişmeleri müşterilerimize yansıtmıyoruz' - Son Dakika Ekonomi


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