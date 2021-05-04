Arslan: "Tam kapanma döneminde de üretime devam ediyoruz"

BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, tam kapanma döneminde de gerekli tüm önemleri alarak üretime devam ettiklerini söyledi.

Yaşanan pandemi şartlarında gerekli tüm önlemleri alarak çözüm ortaklarının siparişlerini en hızlı şekilde üretmeye devam ettiklerini kaydeden Arslan, "Süreç her ne kadar zor geçse de bizler üretime devam ederek ülkemizin ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Pandemi nedeniyle yapılan zam artışlarına değinen Arslan, "Sektörde yaşanan zam artışları olumsuz etkiler bırakıyor. Bu artışların makul seviyelere çekilmesi için mücadelemizi sürdürüyoruz. Yaşanan bu olumsuz gelişme ister istemez firmaları etkiliyor. Ülke ekonomisine katkı sağlamak için bizlerin biraz nefese ihtiyacı var" diye konuştu.

Pandeminin birçok ülkede Türkiye'den daha çok olumsuz etkiler bırakmasından kaynaklı olarak üretimde yavaşlama olduğuna dikkat çeken Arslan, "Pandemi özellikle Avrupa ülkelerinde neredeyse üretimi durma noktasına getirdi. Bu durum, ihracat yapan Türk firmaları için önemli bir fırsat oldu. Bu fırsatı iyi değerlendirerek ihracat rakamlarımızı üst seviyelere çekmek için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN