Arslan; "Temeli atılan Aydın-Denizli Otobanı bölgemizi kalkındıracak önemli bir yatırımdır" - Son Dakika

Arslan; "Temeli atılan Aydın-Denizli Otobanı bölgemizi kalkındıracak önemli bir yatırımdır"

18.11.2020 09:36
Arslan;

Aydın'ın en büyük sivil toplum kuruluşları arasında yer alan Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, "Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla temeli atılan Aydın-Denizli Otobanını bölge insanımız uzun zamandır beklemekteydi" dedi.

Aydın'ın en büyük sivil toplum kuruluşları arasında yer alan Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, "Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla temeli atılan Aydın- Denizli Otobanını bölge insanımız uzun zamandır beklemekteydi" dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, "Geçtiğimiz günlerde temeli atılan Aydın-Denizli otoban geçişi ulusal anlamda; Kapıkule sınır kapısından yurda giriş yaparak Ege veya Akdeniz bölgesine ulaşacak kişiler için süreyi önemli ölçüde azaltan bir geçiş anlamına geliyor. Bölgede yaşayan bizler için ise bu yatırım çok daha önemli avantajlar içermektedir. Uzun yıllardan beri dile getirdiğimiz Aydın-Nazilli-Denizli güzergahındaki trafik yoğunluğu, otobanın hizmete açılmasıyla birlikte önemli ölçüde ortadan kalkacaktır. Yetkililer tarafından 163 km uzunluğunda olacağı açıklanan otobanın; ayrıca trafik yoğunluğu nedeniyle can ve mal kaybına neden olan trafik kazalarını da önemli ölçüde önleyeceği düşüncesindeyim. Bunun yanında bölgemizde yetişen taze sebze ve meyvenin çok kısa bir süre içinde yurt dışına gönderilecek olması, yolcu taşımacılığında getireceği kolaylıklar, daha az akaryakıt kullanımı nedeniyle ortaya çıkacak tasarrufun getireceği kazanç ve daha az çevre kirliliği ilk başta akla gelen kazançlardır. Sadece trafik yoğunluğunu ortadan kaldırması bile bölgemiz için çok önemli bir hizmettir" dedi.

"Ulaşım imkanları gelişmişliğin göstergesidir"

Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan; Ülkelerin ve bölgelerin gelişmesinde ulaşım imkanları büyük rol oynadığını dikkat çekerek "Girişimciler yatırım kararı alırken önem verdikleri konuların başında; ürünleri için havaalanı, gümrük ve limanlara ulaşım kolaylığı olup olmadığı gelmektedir. Bu anlamda bölgemizin kalkınması için istediğimiz yatırım ve işletmeler daha kısa sürede hayata geçecektir. Nazilli Ticaret Odası olarak bölgenin sorunlarını tespit ederken Aydın-Denizli Otobanının bir an önce yapılmasının önemine dikkat çekmiştik. Çünkü yukarıda açıklamaya çalıştığım üzere bu yatırım tüccarımız, sanayicimiz ve bölgede yaşayan insanımız için çok büyük avantajlar içermektedir. Aydın-Denizli Otobanın zaman içinde özellikle Nazilli bölgesi için önemi daha iyi anlaşılacaktır" diyerek bu yatırımda emeği olan başta Aydın milletvekilleri olmak üzere Bakanlık yetkililerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti. - AYDIN

Arslan; Temeli atılan Aydın-Denizli Otobanı bölgemizi kalkındıracak önemli bir yatırımdır

Ticaret, Nazilli, Denizli, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Arslan; 'Temeli atılan Aydın-Denizli Otobanı bölgemizi kalkındıracak önemli bir yatırımdır' - Son Dakika


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