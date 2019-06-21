Son Dakika Haberleri: Arslan: "Türk tarımı dünya piyasaları ile rekabet edebilir düzeyde"
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Arslan: "Türk tarımı dünya piyasaları ile rekabet edebilir düzeyde"

1 saat önce

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Mersin Şube Başkanı Hasan Arslan, Türk tarık sektörünün dünya piyasaları ile rekabet edebilecek düzeyde olduğunu söyledi.

Arslan:
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Mersin Şube Başkanı Hasan Arslan, Türk tarık sektörünün dünya piyasaları ile rekabet edebilecek düzeyde olduğunu söyledi.

Tarım sektörünün ele alındığı Çatalhöyük Milli Tarım Zirvesi, Konya'da gerçekleştirildi. Toplantıda, Türk tarımının mevcut durumu ve yapılması gerekenlerin yanı sıra milli tohumculuk politikaları da ele alındı.

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın'ın da katıldığı toplantıda konuşan ASKON Mersin Şube Başkanı Hasan Arslan, Türk tarımının dünya piyasaları ile rekabet edebilecek düzeyde ve donanıma sahip olduğunu söyledi. Türk üreticisinin dünya piyasalarına girebilecek kapasiteye ve olanaklara sahip olduğunu vurgulayan Arslan, sektörün önündeki pürüzlerin giderilmesiyle, üretim kapasitesinin artacağına ve kaliteli üretim ile dünya pazarındaki yerini sağlamlaştıracağına işaret etti. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:40 Kaynak: İHA
Konya, Hasan Arslan, Mersin, Ekonomi
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