Arslan ve Bekler Turhal'da Kahveciler ve Kuaförler Odası üyeleriyle bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ve Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, Kahveciler ve Kuaförler Odası üyeleriyle bir araya geldi.

Turhal Kahveciler ve Kuaförler Odası Başkanı Fatih Aksu ve oda üyelerinin katılımıyla Turhal Belediyesine ait dağ evinde program düzenlendi.

Milletvekili Mustafa Arslan, kahveciler ve kuaförlerin taleplerini dinledi.

Bekler ise belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri ile bir araya gelmeye özen gösterdiklerini vurgulayan Bekler, "Sizler şehrin farklı yerlerinde görev yapıyorsunuz. Farklı yaşam ortamlarında, farklı mahallelerde, farklı kitlelerle hemhal oluyorsunuz. Geliyor insanlar size siz insanların ihtiyaçlarını gideriyorsunuz, o arada da şehirle alakalı sıkıntıları konuşuyorsunuz. Bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz. Biz istiyoruz ki STK'lar ile şehre dair çalıştıralım. Bir fikir birliği oluşturmaya çalışalım. O yüzden bu program çok kıymetliydi zaman ayırdınız, tekrar teşekkür ediyorum." dedi.