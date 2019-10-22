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Son Dakika Güncel Arslan ve Kılıç, yaralı askerler ve güvenlik korucularını ziyaret etti

Arslan ve Kılıç, yaralı askerler ve güvenlik korucularını ziyaret etti

1 saat önce

Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ile AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, dün akşam saatlerinde EYP patlaması sonucu yaralanan askerler ve güvenlik korucularını Kağızman Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

Arslan ve Kılıç, yaralı askerler ve güvenlik korucularını ziyaret etti, System.String[]

Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ile AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, dün akşam saatlerinde EYP patlaması sonucu yaralanan askerler ve güvenlik korucularını Kağızman Devlet Hastanesinde ziyaret etti.


Eski Ulaştırma Bakanı ve AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan ile AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Kars'ın Kağızman ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu yaralanan askerler ile korucuları hastanede ziyaret etti.


Yaralıların durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Arslan, "Dün akşam itibariyle olayın hemen ardından sabaha kadar gerek valimiz gerek diğer birimlere koordine halinde olduk. Bugün de hemen güvenlik güçlerimizin yanında olmak için buraya geldik. Çok şükür yaralılarımızın durumu iyi. Hainlere gerek sınırlarımız içinde gerek dışında fırsat vermeyeceğiz. Bu saldırılar Barış Pınarı Harekatı'nda gerek sahada gerek masa başında galip gelen ülkemizi çekemeyen hainlerin son çırpınışlarıdır. Ama bilsinler ki Türkiye güçlü bir ülke, bizi bölemeyecekler yıldıramayacaklar. 82 milyon tek yürek, Mehmetçiğine polisine güvenlik güçlerine sahip çıkacaktır. İşte biz buradayız, alayı ile mücadeleye hazırız" dedi. - KARS

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:13 Kaynak: İHA
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